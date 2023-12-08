Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

World Athletics создала рабочую группу для решения вопроса возвращения россиян на турниры

World Athletics создала рабочую группу для решения вопроса возвращения россиян на турниры
Аудио-версия:
Комментарии

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) объявила о создании рабочей группы для решения вопроса возвращения российских и белорусских спортсменов на международные турниры. Об этом организация сообщила в пресс-релизе по итогам встречи Всемирного совета по лёгкой атлетике, проходившей в Монако.

Целями рабочей группы, согласно заявлению, являются рассмотрение условий и критериев для разрешения россиянам и белорусам вернуться на соревнования как на легкоатлетическую серию, так и на Олимпийские игры, а также анализ роли санкций и решение вопроса о том, являются ли они достаточными, следует их усилить или заменить.

И Всероссийская федерация лёгкой атлетики, и Белорусская федерация лёгкой атлетики уже проинформированы о создании рабочей группы.

Ранее МОК допустил россиян до участия в ОИ-2024:
МОК допустил российских спортсменов до Олимпиады-2024 в Париже в нейтральном статусе
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android