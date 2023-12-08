World Athletics создала рабочую группу для решения вопроса возвращения россиян на турниры

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) объявила о создании рабочей группы для решения вопроса возвращения российских и белорусских спортсменов на международные турниры. Об этом организация сообщила в пресс-релизе по итогам встречи Всемирного совета по лёгкой атлетике, проходившей в Монако.

Целями рабочей группы, согласно заявлению, являются рассмотрение условий и критериев для разрешения россиянам и белорусам вернуться на соревнования как на легкоатлетическую серию, так и на Олимпийские игры, а также анализ роли санкций и решение вопроса о том, являются ли они достаточными, следует их усилить или заменить.

И Всероссийская федерация лёгкой атлетики, и Белорусская федерация лёгкой атлетики уже проинформированы о создании рабочей группы.