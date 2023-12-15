В Мичигане хотят обнародовать дело о домогательствах спортивного врача до гимнасток

Попечители города Восточный Лансинг (штат Мичиган, США) единогласно проголосовали за то, чтобы передать дело спортивного врача Ларри Нассара генеральному прокурору Штатов и обнародовать информацию. Об этом сообщает Associated Press.

Нассар был приговорён в 2018 году к сроку от 40 до 175 лет тюремного заключения после того, как он признался, что годами приставал к некоторым из лучших гимнасток страны под видом медицинского лечения. Его обвинили в сексуальном насилии над сотнями женщин и девочек.

Женщины, подвергшиеся сексуальному насилию со стороны Нассара, в июле подали иск против штата Мичиган и попечительского совета, заявив, что сотрудники учреждения, где ранее работал Нассар, засекретили документы по делу.

Дана Нессель, главный прокурор штата Мичиган, ранее не раз обращалась с просьбой передать документы для дальнейшего расследования. После голосования попечителей она, по сообщению издания, вновь немедленно займётся этим делом.