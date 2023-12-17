Вице-чемпион мира по плаванию Минаков: признаюсь, я частенько хейтил Дзюбу

Российский пловец Андрей Минаков, специализирующийся в плавании баттерфляем и вольным стилем, чемпион Европы и призёр чемпионатов мира, рассказал о футбольном клубе из РПЛ, за который болеет.

«Я болел, болею и буду болеть за «Зенит». Это всё-таки клуб с берегов Невы, на которых я вырос. На самом деле, раньше следил более активно, так как за «Зенит» выступал знакомый – бразилец Малком.

Когда он уехал, я понял, что особо никого из новеньких-то и не знаю. Я всё равно поддерживаю наш клуб, тут вообще никаких вопросов. Просто я вырос на том «Зените», в котором играли Дани, Халк, Ломбертс, Кришито, Паредес, Шатов, Кокорин. Ну и тот же Артём Дзюба. Кто бы как его ни хейтил, признаюсь, что даже я его частенько хейтил (смеётся), нельзя отрицать, что Дзюба один из лучших бомбардиров нашего клуба. А сейчас в клубе стало очень много легионеров. Даже грустинка нападает. Хочется всё-таки и на наш отечественный футбол посмотреть», — сказал Минаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.