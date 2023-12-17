Дерюгина: мы предпринимаем необходимые шаги для полного блокирования гимнастов из России

Советская и украинская гимнастка и тренер, президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина высказалась о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

«Украинская федерация гимнастики предпринимает необходимые юридические шаги для полного блокирования гимнастов из России и Беларуси от выступлений на любых международных соревнованиях. Мы делали и будем делать всё от себя зависящее, чтобы представителей страны не было на Олимпиаде в Париже в каком-либо статусе. Как результат наших активных действий в этом направлении, например, в художественной гимнастике ни одна россиянка за эти два года не вышла на ковёр с представителями цивилизованного мира.

Как вы знаете, согласно информации от МОК, на Игры-2024 на сегодня квалифицировались шесть «нейтральных» россиян и пять «нейтральных» белорусов. И среди них нет ни одного представителя гимнастики, они не были допущены к участию в лицензионных соревнованиях. Мы сделаем всё, чтобы за то время, которое осталось до Олимпиады, эта ситуация не изменилась», — сказала Дерюгина в интервью Xsport.ua.

Напомним, 1 декабря Европейский гимнастический союз на конгрессе в Болгарии проголосовал за продолжение отстранения россиян и белорусов от соревнований под своей эгидой.