Гимнастка Мельникова объяснила, почему не хочет быть женой футболиста

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, абсолютная чемпионка мира 2021 года по спортивной гимнастике россиянка Ангелина Мельникова ответила, хотела ли бы она стать женой футболиста.

Стоит отметить, что 23-летняя Мельникова часто ходит на футбол, она посещает матчи московского «Спартака».

«У футболистов сложная жизнь: постоянные тренировки и нет свободного графика. Мне кажется, такой молодой человек мне не подходит. Нужен с более свободным графиком», — приводит слова Мельниковой Sport24.

Напомним, в марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила Мельникову и других спортсменов из России и Беларуси от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.