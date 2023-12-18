Батыршина: как можно говорить, что желанием выступить на Олимпиаде мы предаём Родину?

Серебряный призёр Олимпиады-1996, пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина высказалась касательно допуска россиян на Олимпиаду-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом у МОК есть подробный список требований к спортсменам для допуска, он не ограничивается лишь спортивными результатами.

«До этих новых критериев я всегда говорила, что надо выступать в любом случае. Нам не привыкать выступать без флага и гимна. Но новые критерии — совсем жестокие. Теперь, если у тебя упражнение под «Калинку-малинку» или любую русскую песню, ты должен его менять. Ты не можешь выступать под русскую музыку. Мы привыкли, что в художественной гимнастике образ создаётся в том числе с помощью купальника и предмета. А в новых критериях все предметы и купальники у гимнасток должны быть нежно-голубые. Если у тебя образ Кармен, как ты можешь выступать в бело-голубом? Конечно, всё можно, все профессионалы и могут не обращать на это внимания, но у нас появилась оценка за артистизм. Обычно судьи оценивают, как образ, купальник, макияж, предметы соответствуют музыке. А как это будут делать сейчас, я не понимаю. Нам придётся делать все четыре упражнения под нежную музыку, чтобы сочеталось с внешним видом? А если гимнастка оставляет условную Кармен, с неё снимут баллы или войдут в положение? Нюансов много. В общем, вообще всё ужасно — одна гимнастка, только личница, никаких групп. Над нами как будто бы издеваются!

Сейчас я скажу за себя, это не совет. Не хочу никого агитировать. Если бы я подходила под все критерии, претендовала бы на медаль, а эта Олимпиада была моей единственной в жизни, я бы попросила тренеров всеми возможными способами разрешить мне выступить на Олимпийских играх. Мы, спортсмены, не занимаемся политикой. Как можно говорить, что своим желанием выступить на Олимпиаде мы предаём свою Родину? Нет, мы не предаём, даже наоборот. Если мы поедем и в такой ситуации завоюем медали, все будут знать, что мы из России. Медаль, завоёванная в таких условиях, будет очень дорога не только тебе, но и всей стране. Я совсем не считаю, что подобное — предательство. А если уж углубляться в политику, на законодательном уровне в стране у нас нет запрета на участие в Олимпиаде. Если на государственном уровне будет принято решение, как в 1984 году, что никто не едет, это будет другой вопрос. Сейчас говорят, что каждый решает сам. Ирина Александровна уже сказала, что мы не поедем. Если с нами на 99,9% всё понятно, то я хотя бы надеюсь, что поедет сборная Беларуси и лидер их команды Алина Горносько завоюет там медаль», — сказала Батыршина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.