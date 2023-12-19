Путин поручил принять меры по снижению зависимости от импорта спортивной продукции

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести в стратегию развития спортивной индустрии до 2035 года изменения, направленные на приоритетное использование отечественной спортивной продукции и снижение зависимости от импортной продукции в данной сфере.

Особое внимание в этом вопросе требуется уделить созданию к 2035 году индустриально‑спортивных кластеров и определению их статуса; утверждению перспективной программы стандартизации спортивной продукции; увеличению объёма производства, расширению ассортимента отечественной спортивной продукции, необходимой для занятий массовым спортом, активными видами отдыха и туризма, и определению целевых показателей увеличения объёма производства такой продукции; совершенствованию механизма сертификации отечественных образцов спортивной продукции в международных спортивных федерациях.

В поручении также говорится о поэтапном снижении зависимости от импорта спортивной продукции, необходимой для спорта высших достижений и профессионального спорта, с учётом потребностей субъектов физической культуры и спорта в Российской Федерации в такой продукции и возможностей российских производителей спортивной продукции.

Отмечается, что по данному вопросу необходимо обеспечить дополнительные меры государственной поддержки российских производителей и выделение с 2025 года из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований для реализации указанного комплекса мер. Срок исполнения данного поручения установлен на 20 декабря 2024 года.