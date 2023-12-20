Путин поручил направить средства от акцизов на табак и алкоголь на развитие спорта России

Президент РФ Владимир Путин поручил направить часть бюджетных средств от акцизов на табак и алкоголь на развитие физкультуры и спорта России, сообщает сайт Кремля.

«Представить предложения о нормативно-правовом регулировании отношений, связанных с направлением начиная с 2026 года части доходов федерального бюджета, поступающих от взимания акцизов на табачные изделия и алкогольную продукцию, в форме субсидий субъектам РФ на реализацию мероприятий по созданию (строительству) спортивных сооружений, предназначенных для занятий массовым спортом, по повышению двигательной активности населения, а также на прохождение гражданами физической реабилитации с использованием средств и методов лечебной физкультуры и адаптивной физической культуры», — говорится в одном из поручений правительству РФ.

Поручение президента должно быть выполнено к 1 июля 2024 года.