«Нам унижаться не надо». Шахматист Карякин — об условиях допуска россиян на Олимпиаду

Победитель турнира претендентов 2016 года, участник матча за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном, российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался об участии российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

«Я считаю, что нужно отказываться от такого участия в международных турнирах. Всё это становится процессом постоянного унижения российских спортсменов, а нам, на мой взгляд, унижаться не надо. Нужно развивать спорт внутри страны. Это даст куда большие результаты. А они пусть проводят свои Олимпиады без россиян и чувствуют своё превосходство в неполноценных соревнованиях. Чем более независимыми мы станем, чем раньше мы оттуда уйдём, тем быстрее нас позовут обратно. А мы уже будем думать», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России и Беларуси к участию в Играх в статусе нейтральных атлетов.