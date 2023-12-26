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Ангелина Мельникова поделилась самой глобальной мечтой на 2024 год

Ангелина Мельникова поделилась самой глобальной мечтой на 2024 год
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала о самой глобальной мечте на 2024 год. Спортсменка хотела бы отправиться Олимпийские игры в Париж.

«Чего больше всего хотела бы в наступающем году? Моя самая глобальная мечта на 2024 год — это поездка на Олимпийские игры в Париж. Решение о том, поедем мы туда или нет, зависит не от спортсменов, но я надеюсь выступить там и побороться за высокие места!» — сказала Мельникова в интервью «Газета.Ru».

Летние Олимпийские игры в Париже (Франция) пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря объявил, что допустит российских и белорусских спортсменов в индивидуальном нейтральном статусе. Российские атлеты смогут выступать в Париже без флага, гимна и других национальных символов.

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