Ангелина Мельникова поделилась самой глобальной мечтой на 2024 год

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала о самой глобальной мечте на 2024 год. Спортсменка хотела бы отправиться Олимпийские игры в Париж.

«Чего больше всего хотела бы в наступающем году? Моя самая глобальная мечта на 2024 год — это поездка на Олимпийские игры в Париж. Решение о том, поедем мы туда или нет, зависит не от спортсменов, но я надеюсь выступить там и побороться за высокие места!» — сказала Мельникова в интервью «Газета.Ru».

Летние Олимпийские игры в Париже (Франция) пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря объявил, что допустит российских и белорусских спортсменов в индивидуальном нейтральном статусе. Российские атлеты смогут выступать в Париже без флага, гимна и других национальных символов.