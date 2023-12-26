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Ангелина Мельникова: надеюсь, что «Спартак» займёт первое место по итогам сезона

Ангелина Мельникова: надеюсь, что «Спартак» займёт первое место по итогам сезона
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, почему поддерживает московский «Спартак», и предположила, какое место команда займёт по итогам сезона.

«Я стала активно поддерживать «Спартак» около полутора лет назад, когда меня впервые пригласили на стадион. Именно благодаря «Спартаку» я близко познакомилась с футболом, за что ему большое спасибо! Нравится, как играет Квинси Промес, могу назвать его самым любимым футболистом. Он быстрый, техничный, забивает! К тому же мы знакомы лично. Какое место займёт «Спартак» по итогам всего сезона? Не знаю, сложно сказать — но я надеюсь, что первое!», — приводит слова Мельниковой «Газета.Ru».

Напомним, в марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила Мельникову и других спортсменов из России и Беларуси от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

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