Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Узбекский шахматист Мадаминов победил индийского гроссмейстера, поставив «детский мат»

Узбекский шахматист Мадаминов победил индийского гроссмейстера, поставив «детский мат»
Комментарии

Индийский гроссмейстер Сурья Гангули (рейтинг – 2645), играя белыми фигурами, получил «детский мат» в партии 8-го тура чемпионата мира по рапиду против представителя Узбекистана Мухиддина Мадаминова (рейтинг – 2494).

Фото: Скриншот хода партии с сайта chessbase.com

Напомним, чемпионат мира по рапиду и блицу проходит 26-30 декабря в Самарканде (Узбекистан). Действующим обладателем титула в общем зачёте как в блице, так и в рапиде является норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен. У женщин титул в блице будет защищать Бибисара Асаубаева (Казахстан), действующей чемпионкой мира в рапиде является китаянка Тань Чжунъи.

Материалы по теме
8-летний Роман Шогджиев обыграл участника сборной Норвегии на ЧМ по рапиду
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android