Узбекский шахматист Мадаминов победил индийского гроссмейстера, поставив «детский мат»

Индийский гроссмейстер Сурья Гангули (рейтинг – 2645), играя белыми фигурами, получил «детский мат» в партии 8-го тура чемпионата мира по рапиду против представителя Узбекистана Мухиддина Мадаминова (рейтинг – 2494).

Фото: Скриншот хода партии с сайта chessbase.com

Напомним, чемпионат мира по рапиду и блицу проходит 26-30 декабря в Самарканде (Узбекистан). Действующим обладателем титула в общем зачёте как в блице, так и в рапиде является норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен. У женщин титул в блице будет защищать Бибисара Асаубаева (Казахстан), действующей чемпионкой мира в рапиде является китаянка Тань Чжунъи.