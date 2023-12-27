Чемпион по китайским шахматам сянци лишился титула после скандальной вечеринки

Победитель турнира по сянци (китайские шахматы) Янь Чэньлун был лишён своего титула после обвинений в неподобающем поведении. Кроме того, 48-летний шахматист был обвинён в мошенничестве с использованием коммуникационного устройства, аналогичного анальным бусам, сообщает BBC.

По данным Китайской ассоциации сянци, Чэньлун выпивал с друзьями в своём гостиничном номере после победы на национальном турнире, проходившем на китайском острове Хайнань на прошлой неделе. Затем он испражнился в ванну своего номера, что нанесло ущерб имуществу отеля и нарушило общественный порядок.

Кроме того, ассоциация была вынуждена отреагировать на циркулирующие в Сети слухи о том, что Янь Чэньлун использовал анальные бусы с дистанционным управлением. Там отметили, что доказать обвинения в читерстве невозможно.

«Исходя из нашего понимания ситуации, сейчас невозможно доказать, что Янь использовал «анальные бусы», как это утверждалось в социальных сетях».

В качестве наказания за неподобающее поведение Чэньлун был лишён титула, ему также запретили играть в течение года. Ассоциация не раскрыла сумму призовых денег, которых лишился Янь, но, по данным AFP, призовой фонд турниров по китайским шахматам часто достигает нескольких тысяч долларов.

Отметим, сянци пользуются огромной популярностью в Китае, Вьетнаме и странах Юго-Восточной Азии.

Напомним, в 2022 году похожий скандал разгорелся вокруг американца Ханса Ниманна. Бывший чемпион мира по шахматам, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен публично обвинил Ниманна в мошенничестве. Расследование сайта Chess.com показало, что американский игрок, вероятнее всего, пользовался подсказками компьютера в онлайн-матчах с 2015 по 2020 год, однако прямых доказательств жульничества обнаружено не было.