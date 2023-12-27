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Магнус Карлсен оценил перспективы восьмилетнего российского шахматиста Романа Шогджиева

Магнус Карлсен оценил перспективы восьмилетнего российского шахматиста Романа Шогджиева
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Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен оценил перспективы восьмилетнего российского шахматиста Романа Шогджиева.

«Эти дети хороши, очень впечатляюще. За ним увлекательно наблюдать. Возможно, через несколько лет мы увидим его на вершине», – приводит слова Карлсена NRK.

Кроме того, участник сборной Норвегии по шахматам Юхан-Себастьян Кристиансен (рейтинг — 2494) прокомментировал поражение от Шогджиева на чемпионате мира по рапиду.

«Я бы никогда в жизни не проиграл, но умудрился оплошать в условиях нехватки времени. В любом случае он играл на очень высоком уровне, по-взрослому. Я никогда не слышал о нём до нашей встречи. Это невероятно – быть настолько хорошим игроком, когда тебе всего восемь лет. Когда мне было столько же, я едва знал правила», – добавил Кристиансен.

Напомним, в первый день соревнований Шогджиев, выигравший в октябре титул чемпиона мира среди мальчиков в возрасте до восьми лет, чёрными фигурами сенсационно победил гроссмейстера из Узбекистана Жахонгира Вахидова (рейтинг — 2527). Сегодня, 27 декабря, россиянин победил норвежца Юхан-Себастьяна Кристиансена.

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