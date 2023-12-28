Россиянка Боднарук выиграла чемпионат мира по рапиду

Российская шахматистка Анастасия Боднарук заняла первое место на чемпионате мира по рапиду, который прошёл в Самарканде (Узбекистан).

Сегодня, 28 декабря, Боднарук сыграла вничью с китаянками Чжай Мо и Лэй Тинцзе, а также с Хампи Конеру из Индии. По итогам 11 туров Боднарук и Лэй Тинцзе набрали по 8,5 очка. Обладатель титула определялся на тай-брейке с участием Боднарук и Конеру.

Россиянка одержала победу со счётом 2,5-1,5.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов поздравил спортсменку.

«Наши шахматисты продолжают завоёвывать медали на самых главных мировых соревнованиях. Анастасия Боднарук, в этом году ставшая чемпионкой страны по быстрым шахматам и затем в составе команды России победившая на турнире ШОС в Китае, сейчас блистательно выиграла чемпионат мира по рапиду среди женщин. Наша спортсменка лидировала большую часть дистанции и в невероятно нервном дополнительном матче с опытной Хампи Конеру смогла оправиться после поражения, отыграться и затем победить. Это выдающееся достижение и высокая награда на одном из самых престижных турниров, который собирает всех шахматных звёзд. Поздравляю Анастасию и всех российских любителей шахмат с таким прекрасным результатом! Желаю удачи нашим спортсменам на чемпионате мира по блицу!»