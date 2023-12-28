Боднарук — о победе на ЧМ по рапиду: расплакалась после финального матча, эмоции вышли

Российская шахматистка Анастасия Боднарук прокомментировала завоевание титула на чемпионате мира по рапиду в Самарканде (Узбекистан).

«Проиграв первую партию на тай-брейке, я старалась собраться, не думать о результате. Моя главная мысль была – полная концентрация на партии. Сейчас у меня очень эмоционально-истощённое состояние, эмоции придут попозже. На самом деле, я, к сожалению, расплакалась после того, как матч закончился, так что эмоции немножко вышли из меня», – приводит слова Боднарук ТАСС.

Напомним, сегодня, 28 декабря, Боднарук сыграла вничью с китаянками Чжай Мо и Лэй Тинцзе, а также с Хампи Конеру из Индии. По итогам 11 туров Боднарук и Лэй Тинцзе набрали по 8,5 очка. Обладатель титула определялся на тай-брейке с участием Боднарук и Конеру. Россиянка одержала победу со счётом 2,5-1,5.