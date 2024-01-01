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В России вступил в силу закон о доплатах к пенсиям тренеров, воспитавших чемпионов

В России вступил в силу закон о доплатах к пенсиям тренеров, воспитавших чемпионов
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Сегодня, 1 января 2024 года, в России вступил в силу ряд изменений в законодательстве, одно из которых, утверждённое в мае 2023 года, затрагивает получение пенсий и иных пособий для тренеров. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной Думы России.

Государственная Дума приняла закон о доплатах к пенсиям тренеров чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Ранее же прибавка полагалась только чемпионам вышеупомянутых соревнований.

Документ предусматривает, что дополнительное материальное обеспечение тренеров будет на том же уровне, что и у самих чемпионов, входивших в состав сборных команд СССР, Российской Федерации или объединённых команд, которые включали в себя спортсменов государств — бывших республик СССР.

При этом доплата будет прекращаться в случаях признания тренера нарушившим антидопинговые правила и применения к нему в связи с этим соответствующих санкций, а также лишения спортсмена, подготовку которого он осуществлял, соответствующего звания.

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