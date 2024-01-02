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Мельникова — о целях на 2024 год: я постараюсь выдать свой максимум в спорте

Мельникова — о целях на 2024 год: я постараюсь выдать свой максимум в спорте
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Российская гимнастка, олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова поделилась целями на предстоящий 2024 год. Мельникова хочет добиться максимально достойного выступления на соревнованиях.

«У меня большие спортивные цели на предстоящий год, потому что 2024 год – Олимпийский. В предстоящем году я постараюсь выдать свой максимум в спорте. В 2024-м в спортивной гимнастике есть важные старты: Игры БРИКС, чемпионат России, Кубок России и Игры дружбы. Я хочу добиться максимально достойного выступления на стартах», — сказала Мельникова в интервью Metaratings.

Мельникова является абсолютной чемпионкой мира в личном многоборье 2021 года и бронзовым призёром Олимпийских игр 2020 года в личном многоборье и вольных упражнениях.

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