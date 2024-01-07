Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Тренер сборной Беларуси по гандболу ответил, что сказал бы главе МОК при встрече

Тренер сборной Беларуси по гандболу ответил, что сказал бы главе МОК при встрече
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Беларуси по гандболу, олимпийский чемпион Юрий Шевцов ответил, что сказал бы главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху при встрече, отметив, что спортивные чиновники в будущем будут сожалеть о недопуске россиян и белорусов в командных видах до Олимпиады в Париже (Франция) в 2024 году.

«На моих глазах прошла московская Олимпиада, в которой я не участвовал, были и Игры в Лос-Анджелесе, которые бойкотировали в качестве ответной меры. Было много ситуаций, в которых политика вмешивалась в спорт. Сейчас я читаю и вижу заявления о запретах, но хочется задать вопрос: при чём здесь спорт? Смысл спорта заключается в том, чтобы объединять. Но, к сожалению, решают не спортсмены. А все эти высказывания появляются в зависимости от того, кому как надо, кому как удобно.

Что бы я сказал Томасу Баху? Я бы сказал, что мы ни при чём, при чём здесь спорт? Жизнь спортсмена уходит, я ведь мог быть двукратным олимпийским чемпионом, но мне, к сожалению, даже не разрешили ехать и поучаствовать. Так и нынешним ребятам через много лет уже другие руководители МОК и международных федераций будут рассказывать, что это было неправильно. Я читал интервью одного немецкого тренера, который назвал ошибкой бойкот московской Олимпиады, вот только сделал он это через 20 лет. К сожалению, от нас в нынешней ситуации ничего не зависит», — приводит слова Шевцова ТАСС.

Материалы по теме
Сборная Беларуси по гандболу выиграла Кубок дружбы, победив россиян в заключительном матче
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android