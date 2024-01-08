Главный тренер сборной России по гандболу назвал высказывания Томаса Баха лицемерием

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Велимир Петкович назвал лицемерными слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в отношении спортсменов из России и Беларуси.

«Я читал его высказывания. Что это значит? Лицемерие. Это относится к спортсменам из Израиля, но к спортсменам из России уже нет. Мне стыдно это читать. Он из моей страны, я знаю, что он корректен. Но что означают его слова? К кому они относятся? К российским спортсменам они точно не относятся, так можно сказать на вопрос об израильских спортсменах», — цитирует Петковича ТАСС.

Напомним, Томас Бах неоднократно высказывался о том, что спортсмены не могут нести ответственность за действия руководства своих стран.