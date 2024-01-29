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«Неравноправие существует. Грустно и обидно». Олимпийская чемпионка — о критериях допуска

«Неравноправие существует. Грустно и обидно». Олимпийская чемпионка — о критериях допуска
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева высказалась о критериях допуска российских спортсменов на Олимпийские игры.

«Конечно, это не справедливо! Спорт у нас всегда был вне политики! Мы продолжаем хотеть, чтобы спорт был вне политики. Но почему должны допускать одиночниц и не допускать групповичек? Почему не допускают на соревнования наших паралимпийцев, для которых спорт – это вообще вся жизнь? К сожалению, такое неравноправие существует. Это грустно и обидно. Я верю, что правда восторжествует, и спортсмены не будут участвовать в этих политических разногласиях, а будут выполнять свою спортивную роль», — сказала Татарева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.

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