«Я верю, что правда восторжествует». Интервью с олимпийской чемпионкой по гимнастике

Гимнастка Анастасия Татарева посвятила спорту всю свою сознательную жизнь. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро она вместе с подругами по команде завоевала золото в групповых упражнениях, после чего пошла на второй олимпийский цикл, который завершился скандальным серебром в Токио. После этого девушка приняла решение завершить карьеру.

«Чемпионат» спросил Анастасию и о том неоднозначном финале, и о том, чем она занимается сейчас. А также – об общении с Ириной Винер, критериях допуска МОК, отстранении России, модных образах и многом другом.

«Не хочу говорить, засудили нас или нет. Бог всем судья»

– Анастасия, как изменилась ваша жизнь после ухода из спорта?

– Я осознанно подошла к завершению карьеры. Знала, что после Олимпиады в Токио уйду из спорта. Конечно, после завершения карьеры жизнь поменялась кардинально, но я была к этому готова. Заранее выстраивала себе тропинку на будущее, поэтому для меня это не было ударом, разочарованием и стрессом.

Анастасия Татарева Фото: из личного архива Анастасии Татаревой

– Почему вы решили завершить карьеру?

– Я просто добилась своих высот. Пока у любого профессионального спортсмена, не только у художниц, есть этот мандраж, трепет, волнение перед стартами, он выступает и всё делает правильно. Но как только ты понимаешь, что достиг пика и тебе выше идти просто некуда, ведь у тебя уже в кармане медали чемпионата Европы и мира, Олимпийских игр, осознаëшь, что хочется развиваться в другом направлении. Для спорта ты сделал максимум, выше головы не прыгнешь. Я осознанно подошла к завершению карьеры. Я достигла всех целей, которые перед собой ставила, поэтому мне хотелось двигаться дальше, брать новые планки.

– Олимпиада в Токио прошла совсем не так, как хотелось. Можно ли прямо сказать, что нас засудили, или второе место объясняется другими факторами?

– Не очень хочу говорить, засудили нас или нет. Бог им судья. Всем всё было видно. Тем, кто понимает, кто разбирается в спорте, всё и так понятно. Это второе место для нас дороже, чем золото, как говорила любимая Ирина Александровна Винер. Вся страна видела, вся страна переживала, вся страна знает правду. Нашей задачей было выйти и показать то, на что мы способны, то, на что нас подготовили тренеры. Мы должны были не подвести ни страну, ни тренеров, ни всю команду, ни делегацию, ни маленьких детей, которые за нас переживали и волновались, ни всех болельщиков. Мы вышли и сделали свой максимум, сделали то, к чему готовились эти пять лет. Для меня самыми главными были слова Ирины Александровны. Она сказала, что очень довольна, мы её не подвели, сделали всё возможное, а эта медаль очень ценна. Для меня слова любимого тренера были куда важнее, чем золотая медаль.

– Порой серебро действительно куда ценнее, чем золото.

– Да. Могу сказать за себя. Я сделала всё возможное, так что могу спать спокойно. Я довольна своим результатом, это самое главное.

– В Токио вы выступали в нейтральном статусе. Чем отличалось выступление под своим флагом, как было в Рио, от нейтрального?

– Если ты верный, если ты преданный своей родине, то любовь к стране у тебя в сердце, внутри. То, что не было флага и гимна, это обидно. Но когда выходили наши спортсмены, думаю, все понимали, что это сборная России, одна-единственная в своём роде. Я всем сердцем люблю Россию (улыбается). Думаю, эта любовь, она идёт изнутри, а не из какой-то символики.

Если в Рио-де-Жанейро были огромные трибуны болельщиков, как наших, так и из зарубежных стран, то в Токио вообще никого не было. Такая тишина была в диковинку. Но всё равно, когда выходишь на ковёр, ты работаешь в команде, отключаешься, поэтому не скажу, что в таких условиях отсутствие флага как-то влияло.

Групповички на ОИ-2020 Фото: РИА Новости

– С 1 января 2024 года наших гимнасток вроде бы могут пускать на международные старты при соблюдении «критериев нейтральности»: это нейтральный статус, отсутствие связи с силовыми и военными структурами. А ещё, получается, групповичкам выступать нельзя. Разве это справедливо?

– Конечно, это несправедливо! Спорт у нас всегда был вне политики! Мы продолжаем хотеть, чтобы спорт был вне политики. Но почему должны допускать одиночниц и не допускать групповичек? Почему не допускают на соревнования наших паралимпийцев, для которых спорт – это вообще вся жизнь? К сожалению, такое неравноправие существует. Это грустно и обидно. Я верю, что правда восторжествует и спортсмены не будут участвовать в этих политических разногласиях, а будут выполнять свою спортивную роль.

– По всей видимости, гимнастки из России не поедут на Олимпиаду. Как не потерять мотивацию в таких условиях?

– Наша страна сейчас готовит не менее важные и крутые соревнования для спортсменов, чтобы у них не терялась мотивация. Речь не только о художественной гимнастике, но и о других видах спорта. Наша страна уже подготовила взамен международным соревнованиям не менее сложные по конкуренции турниры. Думаю, мотивация у спортсменов не будет теряться. Что касается нашего допуска на Олимпиаду, остаётся только ждать и работать. Вряд ли мы как-то повлияем на это решение.

«У нас крутые девочки, только дайте им выступить!»

– Сейчас россиянки выступают на внутренних турнирах, где среди соперниц — белоруски, одни из сильнейших гимнасток мира. Достаточно ли нам такой конкуренции сейчас, чтобы поддерживать международный уровень?

– У нас не только белоруски, есть ещё девочки из других дружественных стран. Конечно, на каком-то этапе этой конкуренции достаточно. Но для большого спорта просто необходимо здоровое соперничество с гимнастками и из других стран: Болгарии, Израиля, Италии, Азербайджана, Грузии, Японии. Этого не хватает. Повторюсь, не должен спорт быть привязан к политике. Спортсмен должен тренироваться и соревноваться, потому что только в случае конкуренции с лучшими он растёт. Сейчас я не могу сказать, что это окно закрыто полностью, мы соревнуемся с сильнейшими спортсменками Беларуси. К сожалению, этого мало, хотелось бы больше.

– В случае возвращения на международную арену не окажутся ли наши гимнастки слабее соперниц?

– Нет, я не могу так сказать. Во-первых, у нас отсматриваются все выступления девочек на чемпионате Европы и мира, на тех турнирах, где мы по различным обстоятельствам присутствовать не можем. Во-вторых, Россия – законодатель мод в художественной гимнастике. У нас сильнейшая тренерская школа, сильнейшая скамейка запасных. Ирина Александровна очень серьёзно готовит всех девочек даже сейчас, когда, казалось бы, нет важнейших стартов. Подготовка проходит на очень серьёзном уровне. Если наша гимнастка в любой момент выйдет на международный турнир и будет соперничать с лучшими спортсменами, она не проиграет. У нас высокая планка, и не скажу, что она понизилась в связи с этой ситуацией, она, скорее, в два раза выросла! Ирина Александровна очень грамотно выстраивает подготовку: меняет правила, усложняет их. У нас очень крутые девочки, только дайте им выступить, и они покажут себя.

– Кстати, о новых правилах Ирины Винер. Что думаете о них?

– Время не стоит на месте. Каждый год спортсменки становятся всё более перспективными. То, что сейчас делают маленькие девочки, три года назад кандидатки делали с трудом! Конечно, новые правила – это очень интересно. Нельзя стоять на месте и зацикливаться на чём-то одном, надо пробовать что-то новое. Так что правила Ирины Александровны – это круто! Девочкам, тренерам, хореографам-постановщикам это интересно. Благодаря постоянным нововведениям мотивация у деток лишь растёт. Девочки теперь могут показывать свой максимум. Их теперь никто не ограничивает. Им никто не говорит: «Вот делай так и так, больше нельзя». А эти девочки хотят и, главное, могут сделать больше. Так что новые правила дают возможность проявить себя с самого раннего возраста.

– Вы хотели бы сами попробовать выступать по таким правилам, если бы они, условно, были введены 10 лет назад?

– Конечно, мне было бы интересно попробовать. Все юные спортсменки, как сейчас, как пять лет назад, так и 10 лет назад, мыслят в одном направлении – хочется пробовать новое. Мы всегда готовы, дайте нам волю.

– Несмотря на то что российские гимнастки сейчас не выступают на международных турнирах, в лидерах всё равно спортсменки с российскими корнями: Варфоломеев, Веденеева. Почему?

– Россия – законодатель в художественной гимнастике. У нас огромная скамейка запасных. Мы готовим огромную плеяду спортсменов, которые могут показывать себя в дальнейшем в других странах. Поэтому такой высоченный уровень у наших девочек, выступающих за другие страны. За рубежом у нас работает и множество российских тренеров. Даже сейчас наши девочки поднимают гимнастику в Китае на новый уровень.

– Смотрели ли чемпионат мира осенью?

– Не смотрела, честно говоря, но о результатах знаю.

Анастасия Татарева Фото: Из личного архива Анастасии Татаревой

– Сейчас активно происходит смена поколений. Кто их новых гимнасток в мире и в России вам импонирует?

– Я сейчас не особо смотрю соревнования, так что мне сложно кого-то выделить. Но я знаю, что в России много юных дарований, которые достойно себя покажут, когда выйдут на международный уровень. Очень серьёзно сейчас развивается гимнастика в Китае. Сейчас у нас проходила Универсиада, туда приезжали групповички из Китая. Очень достойные и классные девочки. Приятно, что Китай так сильно набирает, в том числе благодаря нашим российским тренерам. Белоруски тоже очень достойно выглядят. За другими, честно говоря, не смотрела.

«Мы не были звёздами, с которыми нельзя работать»

– Международный фестиваль студенческого спорта проходил в родном для вас Екатеринбурге. Вы ходили на соревнованиях? Как оцените?

– Я, кстати, где-то помогала с организацией, советовала, как лучше сделать. На состязаниях сидела в дисциплинарной комиссии, следила за судейством. Если вдруг что-то было не так, мы делали замечания. За эти год-полтора Екатеринбург принимает уже второй серьёзный турнир. До этого были Игры вызова легенд, где я была амбассадором. Там объединились все гимнастические виды спорта: художественная и спортивная гимнастика, акробатика и аэробика.

А теперь прошли университетские игры. Рада, что в моём городе проходят состязания такого уровня. Была приятно удивлена организации: приезжаешь на соревнования, а там всё серьёзно, всё по пропускам. Всё сделали очень круто. Девчонки, которые приезжали на соревнования и жили в университетской деревне, отметили высокий уровень соревнований. Им всё понравилось. Здорово, что они смогли проникнуться этой атмосферой, несмотря на ситуацию в мире. В общем, всё было здорово и круто. Я очень горжусь Екатеринбургом. Не сомневалась, что пройдёт всё на хорошем уровне. Конечно, были недочёты, но на солнце не без тёмных пятен. Это первые университетские состязания в Екатеринбурге, и прошли они очень даже неплохо. Организаторы – молодцы! Мы уже спокойно находим альтернативы международным соревнованиям, на которых не можем присутствовать.

– Гимнастки в групповых упражнениях часто проходят несколько олимпийских циклов, личницы же обычно всего один. Чем это вызвано, на ваш взгляд?

– Ну почему один цикл у личниц? Женя Канаева две Олимпиады прошла.

– Да, разумеется, но чаще иная тенденция.

– Думаю, это дело случая. В групповом упражнении мы с девочками взяли высокую планку и не подпускали молодых. Мы не были каким-то звёздами, с которыми никто не сможет работать, мы доказывали работой, что лучшие. Было много раз, когда Ирина Александровна хотела ставить молодых, но не получалось. Видимо, стойкость нас, взрослых девочек, олимпийских чемпионок давала тренерам железную уверенность, что не подведём.

Групповички с золотом на ОИ-2016 Фото: РИА Новости

Вообще, интересно, откуда эта тенденция пошла. Я даже раньше не задумывалась. Групповое упражнение – это испытание на выносливость (улыбается). Нужно быть жутко закалённым. Наверное, просто так получилось, что собралась команда, сильная как кулак. А когда этот кулак собирается, новому человеку сложно в него попасть. Не было такого, что тренеры кого-то убирали. Новенькая девочка приходила к нам в группу, но не выдерживала нагрузки и давления со стороны тренеров. Речь не только о физическом, но и о психологическом. Всё-таки личницы выходят и выступают только за себя, а тут пять человек в одну секунду должны настроиться и собраться. Не все вывозят такое, поэтому лидеры долго и находятся в топе. Они держатся на своём характере, силе, упорстве, на своём желании завоёвывать место под солнцем.

Плюс в групповом упражнении очень серьёзная конкуренция, не такая, как в личном. Болгария, Израиль, Япония, Италия – очень серьёзные соперницы. В личном на тот момент было чуть спокойнее. Если наши личницы выступали чисто, они были лидерами. У нас в групповом все наступали на пятки, и борьба шла за десятые доли балла. Нам приходилось завоёвывать своё место в команде, постоянно доказывать. Вероятно, наша долговечность обуславливалась нашей опытностью и верой тренеров.

– В прошлом году вы выкладывали видео, в котором показали, как лежали в больнице, как получали травмы, лежали под капельницами, дабы показать, какой непростой путь вы прошли. Спустя время вы можете сказать, что игра стоила свеч?

– Да. Это безусловно того стоило. Я сама выбрала этот путь. Возможно, где-то не совсем с головой к этому подходила. Сейчас понимаю, что в какие-то моменты надо было слушать родителей и врачей. Сейчас ни о чём не жалею. Я добивалась своей цели и сделала это. Просто сейчас мне приходится намного больше следить за своим здоровьем, чем могла бы. Я ни о чём не жалею. Этот этап жизни мне подарил большую закалку. Благодаря этому многие неспортивные этапы жизни без проблем могу преодолевать.

Анастасия Татарева Фото: Из личного архива Анастасии Татаревой

«Ирина Александровна Винер мне расправила крылья»

– Как вообще изменилась ваша жизнь вне спорта? Может, стали себе больше позволять, например, тортик на ночь?

– На самом деле, я ежедневно посещаю тренажёрный зал. Постоянно в спорте, он из моей жизни вообще никуда не уходил. Также слежу за питанием. Считаю, что любой спортсмен не должен себя распускать после завершения карьеры, потому что твоё тело, твой внешний вид – твоя визитная карточка. Любому именитому спортсмену нужно за эти следить.

– После ухода из спорта поменялось общение с Ириной Винер? Вы сейчас о ней неоднократно тепло отзывались. Да и многие гимнастки говорят, что Ирина Александровна и после завершения карьеры – важная часть их жизни.

– Я очень люблю Ирину Александровну. Она помогла мне, когда нужна была поддержка. Она мне расправляла крылья за спиной перед второй Олимпиадой, когда я переживала потерю брата, когда моя мамочка серьёзно заболела. Я была тогда на грани того, чтобы завершить карьеру, а Ирина Александровна подобрала очень важные и нужные слова. Она всегда подбирает те слова, которые необходимы в сложные периоды жизни.

Ирина Винер и Анастасия Татарева Фото: Из личного архива Анастасии Татаревой

– Сейчас вы тоже поддерживаете с ней контакт?

– Да, конечно! Я работаю с ней. Для меня это очень важно и ценно, ведь я равняюсь на Ирину Александровну. Для меня она всегда является примером подражания.

– Многие спортсменки рассказывали, что Ирина Винер, скажем так, участвует в выборе спутников жизни гимнасток. Это действительно так?

– Раз на раз не приходится. Но да, она может дать оценку парню или сказать ему: «Ты давай, береги её, иначе я тебе наваляю, если обидишь мою девочку» (смеётся). Она может так сделать, но всё равно каждый человек выбирает себе спутника сам, и Ирина Александровна уважает этот выбор. Конечно, если ей прям сильно что-то не понравится, то она за словом в карман не полезет и скажет всё напрямую (улыбается).

– Во время выступлений гимнасткам приходится много и ярко краситься. После этого многие спортсменки в жизни практически не наносят макияж. Вы же, если судить по фото в соцсетях, всё равно макияж любите.

– На самом деле, я ненавижу краситься. У меня руки не из того места растут (смеётся). Я могу себе только какой-то минимум сделать. Если говорить о каких-то важных мероприятиях, праздниках, то причёску и макияж мне делает девочка-визажист. А что касается работы и деловых встреч, то тогда на мне практически никогда нет мейка, я не люблю ярко краситься. Могу подвести чуть-чуть глазки, подкрасить реснички и чуть-чуть губки. Не люблю использовать тональные средства, а летом вообще не крашусь, только если на мероприятия. Но у всех всё индивидуально. Я вот считаю, что сейчас немодно какие-то яркие макияжи себе каждый день делать. Все, наоборот, за естественность, ноу-мейк, так сказать.

– Из-за санкций ушли многие бренды, в том числе одежды и косметики. Сказалось ли это как-то на вас?

– Нет. Когда я езжу в Европу отдыхать или по делам, то заполняю пробелы в любимых магазинах: Massimo Dutti, например. Но скажу, что у нас очень много российских крутых брендов, которые отшивают классные вещи. Некоторые говорят: «Всё. Уехала Zara, что делать?» У меня никогда такого не было. Можно подобрать шикарный лук и из ассортимента российских брендов. Конечно, если нужна какая-то «лимитка», то мне её привозят из Европы.

Анастасия Татарева Фото: Из личного архива Анастасии Татаревой

– Чего бы вы хотели достичь вне гимнастики? Может, есть какая-то мечта.

– Да. Я получила дополнительное образование в МГИМО по специализации «Адаптивная художественная гимнастика», тогда у меня и появилась мечта создать центр по адаптивной художественной и эстетической гимнастике. Это очень серьёзный проект. Моя мечта осуществилась совсем недавно, Центр был открыт, и там прошли первые тренировки. Я хочу показать, что все дети могут заниматься гимнастикой. Благодаря занятиям и общению с другими детьми они развиваются и идут вперёд. Я хочу показать всему миру, что все люди, а в особенности дети, имеют право заниматься спортом и имеют возможность реализовать себя в нём.