Чемпион Европы по гандболу Кункуд арестован по подозрению в попытке изнасилования

Чемпион Европы французский гандболист Бенуа Кункуд арестован по подозрению в попытке изнасилования, сообщает AFP.

По информации источника, Кункуд был задержан в ночь с 29 на 30 января в Париже и помещён под стражу после инцидента, произошедшего в ночном клубе. По данным расследования, в ночном заведении гандболист, находясь в нетрезвом состоянии, спустил штаны и попытался изнасиловать молодую женщину, после чего был задержан охранной клуба до приезда полиции.

«Французская федерация гандбола не имеет возможности комментировать ситуацию на данном этапе и внимательно следит за ходом расследования. Мы поддерживаем борьбу со всеми формами насилия и строго осуждаем подобное поведение. Мы выражаем поддержку всем жертвам насилия», — ответили в Федерации гандбола Франции.