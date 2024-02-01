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Гандболист Кункуд, арестованный по подозрению в изнасиловании, освобождён из-под стражи

Гандболист Кункуд, арестованный по подозрению в изнасиловании, освобождён из-под стражи
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Чемпион Европы французский гандболист клуба «Кельце» Бенуа Кункуд освобождён из-под стражи, сообщает handnews.fr. Игрок был арестован 30 января, в ночь с понедельника на вторник, по подозрению в попытке изнасилования.

По данным расследования, в ночном заведении гандболист, находясь в нетрезвом состоянии, спустил штаны и попытался изнасиловать молодую женщину, после чего был задержан охранной клуба до приезда полиции.

Напомним, ранее, 28 января Кункуд в составе сборной Франции стал победителем чемпионата Европы – 2024. В финале его команда одолела гандболистов из Дании. Матч закончился со счётом 33:31. Французская федерация гандбола выпустила заявление по поводу ситуации с Кункудом в ночном заведении, в котором встала на защиту жертвы.

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