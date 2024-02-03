В ВАДА отказались комментировать возможное создание «Олимпийских игр на стероидах»

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отреагировало на идею создания Олимпийских игр для спортсменов, употребляющих допинг. В агентстве заявили, что инцидент не заслуживает внимания.

«Это не заслуживает комментария», — приводит слова представителя ВАДА «РИА Новости».

Напомним, американский миллиардер Питер Тиль заявил о желании создать Олимпийские игры с разрешением стероидов. Игры пройдут при поддержке компании Enhanced Games, которая исследует биологические и пищевые добавки. Первые соревнования могут состояться в 2025 году.

Идея Тиля вызвала неоднозначную реакцию, и некоторые назвали её опасной для жизни спортсмена и для спорта. Однако миллиардер настроен решительно и презентует идею уже 17 апреля, а летом встретится с главой МОК Томасом Бахом для обсуждения этого вопроса.