Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В ВАДА отказались комментировать возможное создание «Олимпийских игр на стероидах»

В ВАДА отказались комментировать возможное создание «Олимпийских игр на стероидах»
Аудио-версия:
Комментарии

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отреагировало на идею создания Олимпийских игр для спортсменов, употребляющих допинг. В агентстве заявили, что инцидент не заслуживает внимания.

«Это не заслуживает комментария», — приводит слова представителя ВАДА «РИА Новости».

Напомним, американский миллиардер Питер Тиль заявил о желании создать Олимпийские игры с разрешением стероидов. Игры пройдут при поддержке компании Enhanced Games, которая исследует биологические и пищевые добавки. Первые соревнования могут состояться в 2025 году.

Идея Тиля вызвала неоднозначную реакцию, и некоторые назвали её опасной для жизни спортсмена и для спорта. Однако миллиардер настроен решительно и презентует идею уже 17 апреля, а летом встретится с главой МОК Томасом Бахом для обсуждения этого вопроса.

Материалы по теме
Миллиардер хочет организовать Олимпийские игры для допингистов
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android