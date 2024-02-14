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Международная федерация гимнастики предоставила нейтральный статус российским тренерам

Международная федерация гимнастики предоставила нейтральный статус российским тренерам
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Международная федерация гимнастики (FIG) допустила на соревнования в нейтральном статусе трёх российских тренеров по прыжкам на батуте, сообщает пресс-служба организации.

Допуски в нейтральном статусе получили Наталья Лебедева, Елена Федоренчик и Алексей Рыжков. Ранее организация одобрила нейтральный статус спортсменам Яне Лебедевой, Анжеле Бладцевой, Кириллу Козлову и Даниле Касимову.

Напомним, летом прошлого года FIG объявила о допуске российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой с 1 января 2024 года. 32 атлета из Беларуси получили нейтральный статус. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

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