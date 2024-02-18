Сборная Беларуси впервые в истории вышла в плей-офф ЧМ по пляжному футболу

Сборная Беларуси впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира по пляжному футболу. Это произошло сегодня, 18 февраля, когда команда обыграла на групповом этапе турнира сборную Японии, встреча с которой завершилась со счётом 3:1. Голами в составе команды Беларуси отметились Игорь Бриштель, Михаил Августов и Артемий Дрозд.
Ранее белорусы одержали победу над соперниками из Сенегала (6:4). Теперь команда лидирует в группе С, имея в активе шесть очков. На втором месте идут японцы с тремя очками. Команды Сенегала и Колумбии, замыкающие таблицу, пока не провели свой второй матч на этом этапе турнира, однако в первых встречах спортсмены потерпели поражения, вследствие чего у них пока ноль очков.
В своём финальном матче группового этапа белорусы сыграют с командой Колумбии. Встреча пройдёт во вторник, 20 февраля. Её результат не повлияет на сборную Беларуси, уже обеспечившую себе место в плей-офф.
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