Игрок сборной Беларуси по пляжному футболу Гапон: мы приехали становиться чемпионами мира

Игрок национальной команды Беларуси по пляжному футболу Олег Гапон поделился целями на чемпионат мира — 2024, проходящий в Дубае (ОАЭ) перед четвертьфинальной встречей со сборной Португалии.

«Конечно, мы приехали бороться за чемпионство, становиться чемпионами мира, как минимум заходить в тройку. Задача стоит максимальная, а не так, как раньше, когда мы ездили на ЧМ, чтобы просто попробовать, проверить себя», — цитирует Гапона «Спортивная панорама».

Также белорусский игрок рассказал о настрое на матч 1/4 финала со сборной Португалии, который состоится 22 февраля в 16:00 мск.

«Ожидаем битву, потому что мы уже с ними сколько раз встречались и у нас всегда выходят очень напряжённые матчи», — добавил Гапон.