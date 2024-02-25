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Российские батутистки завоевали серебряную и бронзовую медали на этапе Кубка мира

Российские батутистки завоевали серебряную и бронзовую медали на этапе Кубка мира
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Российские гимнастки Анжела Бладцева и Яна Лебедева завоевали серебряную и бронзовую медали на Кубке мира по прыжкам на батуте, который является одним из отборочных этапов к Олимпийским играм в Париже. Соревнования прошли в Баку (Азербайджан).

Бладцева и Лебедева стали призёрами в женских индивидуальных прыжках. Анжела получила оценку 56,590 балла, а её соотечественница — 56,080 балла. Золотую медаль в данной дисциплине завоевала китаянка Чжу Сюэин (59,920).

Напомним, летом прошлого года FIG объявила о допуске российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой с 1 января 2024 года. 32 атлета из Беларуси получили нейтральный статус. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Позднее генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) проголосовала против возвращения спортсменов и официальных лиц из России и Беларуси на официальные европейские соревнования с 1 января 2024 года.

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