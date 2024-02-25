Велогонщица Дронова примет участие в «Тур де Франс» и «Вуэльте»

Российская велогонщица, представляющая команду Roland, Тамара Дронова в нынешнем сезоне примет участие в «Тур де Франс» и «Вуэльте», сообщил спортивный директор команды Сергей Климов.

«Сейчас мы находимся на сборе в Сальвадоре, будем тут гоняться 4–13 марта. Потом у Дроновой бельгийские классики плюс Amstel Gold Race. «Тур де Франс» тоже поедет и «Вуэльту», в мае после «Вуэльты» будут ещё и гонки в Испании», — сказал Климов в интервью «Матч ТВ».

Напомним, «Вуэльта» пройдёт с 29 апреля по 5 мая 2024 года, «Тур де Франс» — с 12 по 18 августа 2024 года. Дронова выступает в нейтральном статусе. В прошлом сезоне спортсменка стала абсолютной чемпионкой России в велоспорте на шоссе, выиграв индивидуальную и групповую гонки.