Вингегор выиграл пятый этап многодневки «Тиррено-Адриатико — 2024»

Датский велогонщик Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) стал победителем пятого этапа многодневки «Тиррено-Адриатико — 2024».

Преимущество Вингегора над серебряным призёром этапа испанским спортсменом Хуаном Аюсо (UAE Team Emirates) составило 1 минуту и 21 секунду. Третье место занял австралиец Джей Хиндли (Bora-Hansgrohe).

По итогам пятого этапа лидером общего зачёта многодневки стал Йонас Вингегор. В генеральной классификации датчанин опережает Аюсо на 54 секунды, а Хиндли — на 1 минуту и 20 секунд.

Напомним, Вингегор является двукратным победителем общего зачёта престижной многодневки «Тур де Франс». Велогонщик выиграл тур в 2022 и 2023 годах. На счету спортсмена также успехи в многодневках «Критериум Дофине» и «Тур Страны Басков».