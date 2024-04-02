Бельгийский велогонщик Ларс Дэниелс спас лошадь от столкновения с пелотоном

Бельгийский велогонщик Ларс Дэниелс во время гонки Arden Challenge спас лошадь от столкновения с пелотоном.

Животное появилось у обочины дороги и бежало параллельно движению велогонщиков. Дэниелс схватил животное за узду и увёл его в сторону, чтобы лошадь не пострадала.

«Я думал, что можно с этим сделать? Если лошадь продолжит скакать дальше и будет сбита какой-нибудь техмашиной, ущерб будет колоссальным. Я решил ехать рядом с ней, попытаться успокоить её. Я схватил поводья и затормозил, чтобы остановить её. Вскоре подъехал полицейский на мотоцикле и сказал, что дальше он всё сделает сам», — приводит слова 23-летнего Дэниелса Сycling Magazine.

Велогонщик добавил, что у него есть опыт взаимодействия с лошадьми, так как в детстве он посещал школу верховой езды.