Гроссмейстер Александр Грищук затруднился назвать фаворита в Турнире претенденток — 2024

Заслуженный мастер спорта, трёхкратный чемпион мира по блицу российский гроссмейстер Александр Грищук высказался о претендентах на победу в Турнире претенденток — 2024.

«Состав турнира получился очень ровным. Мне трудно говорить, кто выиграет, потому что соперницы более-менее равны, выиграть может любой. К тому же турниры претендентов часто проходят очень специфически, нередко события не поддаются какой-либо логике», — приводит слова Грищука ТАСС.

Напомним, турнир претенденток пройдёт в Торонто (Канада) с 3 по 22 апреля. Его участницами будут россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно, Рамешбабу Вайшали (Индия), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария) и Хампи Конеру (Индия). Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.