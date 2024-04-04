Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Макманус: часть магии Ронни О'Салливана ушла

Макманус: часть магии Ронни О'Салливана ушла
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший шотландский снукерист Алан Макманус отреагировал на слова семикратного чемпиона мира Ронни О'Салливана о том, что он очень далёк от своей лучшей формы. Ронни посетовал на это после уверенного выхода в полуфинал текущего Tour Championship – 2024.

«Я понимаю, к чему он клонит, когда говорит, что расстроен. Я говорю это уже три или четыре года. Думаю, что часть магии О'Салливана ушла. Под частью я подразумеваю зрелищную продолжительную игру. Когда он подходит вплотную, его позиционный успех в матче составляет 95%. Это очень, очень высокий показатель. Это значит, что почти каждый раз вы оказываетесь прямо за следующим ударом. Это значит, что он может сделать брейк-билд, и он делает это как нечто само собой разумеющееся.
Я думаю, что некоторые из этих экстравагантных бросков ушли из его игры, да они ему и не нужны. Благодаря своему таланту он в них не нуждается. Теперь он просто планомерно уничтожает соперника», — приводит слова Макмануса Eurosport.

Материалы по теме
Ронни О'Салливан: последние два года я просто сам свожу себя с ума
Материалы по теме
«Снукер в беде». Почему великий Ронни О’Салливан теперь играет только за большие деньги
«Снукер в беде». Почему великий Ронни О’Салливан теперь играет только за большие деньги
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android