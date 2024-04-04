Макманус: часть магии Ронни О'Салливана ушла

Бывший шотландский снукерист Алан Макманус отреагировал на слова семикратного чемпиона мира Ронни О'Салливана о том, что он очень далёк от своей лучшей формы. Ронни посетовал на это после уверенного выхода в полуфинал текущего Tour Championship – 2024.

«Я понимаю, к чему он клонит, когда говорит, что расстроен. Я говорю это уже три или четыре года. Думаю, что часть магии О'Салливана ушла. Под частью я подразумеваю зрелищную продолжительную игру. Когда он подходит вплотную, его позиционный успех в матче составляет 95%. Это очень, очень высокий показатель. Это значит, что почти каждый раз вы оказываетесь прямо за следующим ударом. Это значит, что он может сделать брейк-билд, и он делает это как нечто само собой разумеющееся.

Я думаю, что некоторые из этих экстравагантных бросков ушли из его игры, да они ему и не нужны. Благодаря своему таланту он в них не нуждается. Теперь он просто планомерно уничтожает соперника», — приводит слова Макмануса Eurosport.