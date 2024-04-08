Чемпион России по велоспорту Алексей Цатевич умер в возрасте 34 лет

Чемпион России по велоспорту на шоссе Алексей Цатевич скончался в возрасте 34 лет. Причины смерти российского спортсмена не разглашаются.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что скоропостижно ушёл из жизни мастер спорта международного класса по велоспорту Алексей Владимирович Цатевич. Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал Алексея Владимировича», — говорится в сообщении пресс-службы Федерации велоспорта России.

Прощание с Алексеем Цатевичем пройдёт 10 апреля в храме Александра Невского в Верхней Пышме.

Напомним, Алексей Цатевич является чемпионом России в групповой гонке. Спортсмен выступал в составе команд Мирового тура «Катюша» и Газпром-РусВело".