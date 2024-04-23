Стартовала продажа билетов на Игры БРИКС в Казани

Первые билеты на Игры БРИКС, которые пройдут в Казани с 12 по 23 июня, поступили в продажу. Стоимость билетов варьируется от 100 до 300 рублей, сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

«23 апреля в продажу поступили билеты по следующим видам спорта: плавание, спортивная гимнастика, фехтование, синхронное плавание, дзюдо, прыжки в воду, бадминтон, карате, спортивная борьба, самбо, ушу, корэш и борьба на поясах», — говорится в заявлении.

Стоимость билетов составит от 100 до 300 рублей. Всего в программу Игр БРИКС войдёт более 20 видов спорта. Там будут принимать участия спортсмены Бразилии, Индии, Китая, ЮАР. В прошлых играх первое место в общем командном зачёте заняла Россия, завоевав в сумме 59 медалей.

Билеты на остальные дисциплины поступят в продажу в мае.