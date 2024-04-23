Алексей Куликов назначен главным арбитром матча за Суперкубок России по регби в Саранске. Судья в поле был определён по результатам жеребьёвки. В интервью корреспонденту «Чемпионата» арбитр рассказал о назначении на матч, изменениях в правилах и своей подготовке к Суперкубку страны.

– Что значит для вас назначение на такую игру?

– Если честно, не ожидал. Знал, что я вхожу в число тех судей, которые будут участвовать в жеребьёвке. Но вообще не думал и не настраивался на то, что именно мне выпадет возможность судить такой матч. Это очень приятное, но и очень ответственное назначение.

– Полгода без регби провели регбисты и судьи. Скучали, чем занимались?

– Конечно, мы готовились, просматривали матчи, пока было межсезонье. Изучали и международное регби. Занимались ОФП, много бегали. На прошлых выходных у нас был хороший судейский семинар с Давидом Пассикосом, где арбитрам всё разложили по полочкам. Его советы я приму во внимание и буду следовать им.

– Насколько полезны семинары с менеджером по работе с судьями ФРР Давидом Пассикосом?

– Семинары очень полезные. В чём-то ты убеждаешься, когда слушаешь их, в то же время стараешься больше адаптироваться к каким-то советам. Всё-таки я больше человек старой закалки. Я привык к более контактному регби, допускаю в матчах жесткую, но не грубую борьбу. Сейчас же идёт тенденция, что нужно наказывать игроков за ошибки в борьбе, за те эпизоды, которые раньше мы не судили так строго. Нужно подстраиваться под это.

– Регби не стоит на месте. Много поправок и изменений в этом виде спорта, насколько это нужно и как успеть понять, что происходит?

– Возможно, какие-то изменения и нужные, чтобы игра была более динамичной и привлекательной для болельщиков. Но часто бывает, что правила получаются какими-то экспериментальными. Ты вроде к ним привыкаешь, а их изменяют или дополняют. Эти нюансы для зрителей оказываются неожиданными. Если брать ветеранов регби, то они к ним тоже не готовы, говорят: «Мы же играли вот так, а теперь вообще не поймёшь как». Я в этом случае говорю им, пусть просто смотрят и наслаждаются регби.

– Как-то вы говорили, что перед матчем персонально изучаете регбистов обеих команд. Перед Суперкубком России тоже просмотрите всех игроков основного состава «Стрелы-Ак Барс» и «Локомотива»?

– Каждого игрока, понятное дело, не посмотришь. Но вот регбистов схватки нужно изучить, потому что чаще всего именно игроки первой и второй линии нарушают правила. Перед матчами ты подходишь к ним и напоминаешь, что хитрость, которую они применяют во время игры, уже изучена арбитром. Но из-за большого перерыва, всё-таки полгода не играли, в Саранске всё может быть по-другому. Тут придётся подстраиваться под течение матча. Но, самое главное, мне нужно не помешать игре пройти динамично и постараться быть незаметным. Такой матч точно будет напряжённым. Ребята выйдут с горящими глазами, но, самое главное, чтобы остались с холодной головой.

– У вас давно не было назначений на финальные матчи? В чем особенность таких игр? Понимаете, что каждый эпизод будет рассмотрен под микроскопом…

– Конечно, я понимаю, что человеческий фактор всегда возможен. Нужно быть готовым к этому, всё-таки я уже опытный судья и привык к различным послематчевым обсуждениям. Постараемся избежать ошибок, особенно результативных, которые могут повлиять на ход матча.

Матч за Суперкубок России по регби, в котором встретятся «Локомотив-Пенза» и «Стрела-Ак Барс», пройдёт 29 апреля на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске, начальный удар в 12.00.