Премия в области спортивного маркетинга MARSPO Awards 2024 заканчивает приём заявок

30 апреля — последний день приёма заявок на профессиональную премию в области спортивного маркетинга MARSPO Awards 2024. Премия отмечает лучшие практики топ спортивных клубов, лиг, федераций, брендов и агентств.

География проектов — участников: Россия, Беларусь и Казахстан.

В этом году работы принимаются в 39 номинациях, которые оценят более 100 членов жюри.

Подача проектов и все подробности на сайте.

MARSPO Awards основана в 2017 году и за годы существования обрела известность и авторитет среди профессионалов спортивной индустрии.

Спортивный портал «Чемпионат» является информационным партнёром и учредителем специальной номинации «Лучший студенческий медиапроект» MARSPO Awards 2024.