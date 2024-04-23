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Елистратов: не ухожу, чтобы у молодёжи была мотивация обыграть олимпийского чемпиона

Елистратов: не ухожу, чтобы у молодёжи была мотивация обыграть олимпийского чемпиона
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Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, чемпион мира 2015 года, многократный чемпион Европы российский шорт-трекист Семён Елистратов объяснил, почему в условиях отстранения от международных стартов не заканчивает карьеру, продолжая активно выступать на внутрироссийских стартах.

«У молодёжи есть мотивация — обыграть олимпийского чемпиона. И во многом я ради этого остаюсь в спорте. Они смотрят на меня и говорят: «Елистратов, гад, ему 34 года, мы тоже так должны»», — приводит слова Елистратова ТАСС.

Напомним, российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты отстранены от турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года.

Ранее Елистратов заявлял, что не согласился бы поехать на Олимпиаду в нынешних условиях, которые предлагают иностранные чиновники.

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