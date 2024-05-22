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Командный ЧР-2024 по лёгкой атлетике: сенсационное поражение Шубенкова

Шубенков проиграл первый старт сезона. Неужели он и в России побеждать уже не будет?
Юлия Сидорова
Шубенков проиграл первый старт сезона
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Чемпион мира с трудом добрался до тройки сильнейших.

На завершившемся в Сочи командном чемпионате России по лёгкой атлетике выступили почти все сильнейшие спортсмены страны, а сами соревнования принесли несколько неожиданных результатов.

Первый большой старт летнего сезона носил статус отборочного – спортсмены боролись за право выступить на Играх стран БРИКС.

Поражение Шубенкова и победа Шелиха

В беговых дисциплинах, пожалуй, можно выделить два неожиданных и даже сенсационных результата.
На дистанции 110 метров с барьерами проиграл чемпион и многократный призёр чемпионатов мира Сергей Шубенков. Он сумел показать только третий результат, а победил Артём Макаренко. Кажется, время лучшего в истории России мастера барьерного спринта безвозвратно уходит. Неужели он даже на внутрироссийских стартах уже не сможет бороться с более молодыми соперниками?

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Настоящий фурор в забеге на 800 метров произвёл 19-летний Максим Шелих. Он не только установил свой личный рекорд, но и впервые стал чемпионом России, опередив значительно более опытных и титулованных соперников. Да и танцы крутые устроил.

«Я реально хотел хорошо пробежать, хотел показать старшим коллегам, своим близким и самому себе, что я могу, что это возможно! Для меня это новый уровень, я у Константина Холмогорова выиграл. То, что был отбор на Игры БРИКС – дополнительная мотивация. Если и там хорошо выступить, то будут… Не буду говорить, что будут деньги и тачки, но будет хорошее настроение. Хотя… Будут, конечно», — не скрывал эмоций Шелих.

В остальных дисциплинах фавориты подтвердили свой статус – Владимир Никитин, Екатерина Ивонина, Светлана Аплачкина, Фёдор Иванов, Полина Ткалич (Миллер), Константин Крылов, Кристина Макаренко, Константин Плохотников и другие.

Лысенко согласился на ничью, но судьи заставили прыгать

Подтвердил звание чемпиона России и Александр Соловьёв. Прыгун с шестом улучшил прошлогодний результат 5,6 метра, преодолев высоту 5,72 метра. Лучшая среди женщин – Полина Кнороз, остановившаяся на отметке 4,73 метра.

Данил Лысенко

Данил Лысенко

Фото: РИА Новости

А вот Данил Лысенко заставил понервничать своих болельщиков. Сначала из борьбы выбыл его извечный соперник Илья Иванюк, который в итоге остался с бронзой, и Лысенко пришлось сражаться за победу с Никитой Анищенко. Ребята остановились на скромном результате 2,23 метра и уже хотели поделить золото между собой, как Мутаз Баршим и Джанмарко Тамбери на Олимпиаде в Токио, однако судьи настояли на перепрыжке. И уже здесь Лысенко удалось победить соперника. С результатом 2,25 Данил стал первым.

Личный рекорд установил Артём Чермошанский. Его прыжок в длину составил восемь метров, что на девять сантиметров больше предыдущего достижения. Этот результат позволил спортсмену забрать золото. Стоит отметить, что в прошлом году в Сочи Артём остановился на пятой позиции.

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Вице-чемпион мира отправил молот за 80 метров

Среди метателей тоже не обошлось без личных рекордов. Толкатель ядра Максим Афонин в апреле этого года показал свой лучший результат – 19,94 м, а уже в Сочи победил, отправив ядро на 20,71 м.

Ещё один личный рекорд установил Валерий Пронкин. Молот вице-чемпиона мира 2017 года улетел на расстояние 81,53 м. До этого лучшим результатом Пронкина была попытка на 81,12 в феврале 2022 года. Вообще, для молотобойцев 80 метров – гроссмейстерский результат. Сочинская попытка Пронкина – дальше олимпийского норматива, но в Париж российских легкоатлетов всё равно не пустят.

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