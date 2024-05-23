«С командой был разговор на очень повышенных тонах». Наставник ЦСКА – о пути к чемпионству

Московский ЦСКА второй год завоевал титул чемпиона страны по гандболу среди мужских команд. В финале подопечные Олега Ходькова обыграли многолетнего гегемона «Чеховских медведей», но, в отличие от прошлого сезона, нынешняя победа получилась совершенно не такой по эмоциям: ЦСКА просто был сильнее. А до этого по ходу сезона завоевал Суперкубок и Кубок России.

После окончания финальной серии Олег Ходьков честно ответил на вопросы «Чемпионата».

«Драмы кому интересны? Только зрителям»

— В финале всё получилось слишком буднично. Нет ли от этого какого-то разочарования? Наверняка ждали настоящую драку на площадке.

— Нет, разочарования точно нет. В первый год моей работы мы проиграли Чехову в финале по количеству мячей, забитых в гостях. Хотя были в одном броске от победы, но не забили «золотой» семиметровый. Вот тогда было глубокое разочарование. Сейчас такого нет. Какое разочарование может быть? Очень приятно выиграть. Рад за команду, рад, что парни смогли настроиться.

Понятно, что все ожидали чуть другой финал. Была очень тяжёлая игра в Москве – мы выиграли всего в один мяч. Все думали, что Чехов возьмёт реванш у себя дома и будет третья игра. Так предполагали специалисты. Я же видел, что команда хочет победить в гостях и закончить эту серию. Потому что сезон длинный, уже устали все, хотят в отпуск, у многих травмы, много было проблем различного рода. Не сказал бы, что второй матч был простым — первый тайм также был в борьбе. Во втором со стороны казалось, что он лёгким был: где-то Вадим Богданов отбил, забили свои мячи, меньше потерь сделали. Но сами понимаете, у «Чеховских медведей» в Чехове выиграть — это дорогого стоит.

— И всё же игры прошли без драм – без геройств, без подвигов, как было на чемпионате Европы с броском француза Пранди. Олимпийская чемпионка в лыжах Вероника Степанова сказала бы: «Скучно, товарищи. Скучно!»

— Но как тренер я предпочитаю побеждать именно так, чем доводить до драматичной концовки. Драмы кому интересны? Только зрителям. А мы хотим просто побеждать, тем более у многих игроков уже появилась уверенность в своих силах. Мы Суперкубок завоевали, Кубок России выиграли. Это очень важный момент для игроков, когда нужно дотерпеть, додержать, где-то сыграть через боль, не паниковать, находиться в здравом уме в самые сложные моменты. Всё это пришло с трофеями, но всё равно было тяжело. В эмоциональном плане команду от напряжения лихорадило. Это было видно по первому тайму, а во втором очень хорошо сыграли в защите, и вратарь отбил. Когда мы повели в три-четыре мяча, стало ясно, что команда не упустит победу.

«Максимов после финала впервые поздравил»

— Вас не удивило, что Владимир Максимов в этот момент не стал брать тайм-аут, чтобы как-то остановить ЦСКА? В итоге три мяча в минус восемь превратились.

— Владимир Салманович — самый опытный тренер, который много что выиграл. Почему не взял тайм-аут? Может, это его философия, может, уже всё понимал. У нас была более удачная ротация игроков, я пытался распределить силы на все 60 минут. Не знаю, почему Максимов так поступил. Он проработал в гандболе больше всех и выиграл больше всех. Почему не взял тайм-аут – только он знает.

— А что он вам сказал после окончания матча?

— Поздравил. Впервые. Сказал: «Поздравляю». И всё.

— Мне кажется, услышать такое от Владимира Салмановича — это признание.

— Ну, не знаю (смеётся). Очень приятно это.

«Перевод Шишкарёва на место полусреднего – один из ключевых моментов сезона»

— Вы сказали, что появилась уверенность благодаря победам в турнирах. Честно, в прошлом году, когда ЦСКА выбил Чехов в полуфинале, это был взрыв. А сейчас всё даже ожидаемо произошло.

— Если посмотреть на весь сезон, мы почти не проигрывали, хотя столкнулись с проблемами. Даниил Шишкарёв не от хорошей жизни перешёл на позицию правого полусреднего и на высоком уровне сыграл. Немногие поймут, о чём я говорю, но переквалифицировать крайнего игрока в полусреднего с точки зрения результативности и взаимодействия с задними игроками – непростое дело. Это был один из ключевых моментов сезона, Даниил помог на проблемной из-за травмы Сергея Иванова позиции.

Даниил Шишкарёв Фото: РИА Новости

Лично для меня очень важно было победить в Кубке России. У нас тогда были проблемы с составом. Юлиан Гирик и Артур Рудь только вернулись, они буквально неделю тренировались. У них были долгие паузы: у Рудя — два месяца, у Гирика — больше трёх недель. Кубок был очень сложный. В полуфинале мы попали на «Чеховских медведей». Игра была мяч в мяч, всё решилось на последних секундах. Эта победа и затем успех в финале, победа в прошлом году в чемпионате – всё это дало уверенность. Это огромный плюс в психологическом плане для игроков, которые раньше не побеждали. У Чехова же давно выработана психология победителей. В информационном пространстве только и говорилось, что в этом сезоне «медведи» вернут себе титул. Но ЦСКА не собирался его отдавать, поскольку мы тоже воспитали в себе психологию победителей.

— Кажется, перевод Шишкарёва на место полусреднего сравним с тем, что сделал Владимир Алекно в финале волейбольного турнира Олимпиады-2012. С поправкой на то, что статус матчей совсем разный.

— Да-да. Я смотрел тот финал с Бразилией, когда Дмитрия Мусэрского перевели с центра в диагональ и он помог внести перелом. Согласен с этим сравнением. До перевода Шишкарёва мы находили какие-то решения с помощью замен, пробовали Илью Белевцова, который в Кубке хорошо сыграл, но Даниил сделал всё на высшем уровне, нашёл взаимопонимание с игроками. Для меня было важно, что он хорошие мячи забивал именно как полусредний – издали, с переводом. То, что он забьёт после прорезки – это было понятно. Конечно, у него огромный опыт, он две Лиги чемпионов выиграл, технический арсенал большой.

— В тайм-аутах было слышно, как он свои вставки крепких слов в вашу речь делал.

— На то он и капитан, чтобы завести команду. И он прекрасно справился с этой ролью тоже.

«Были неприятные разговоры и конфликты между мной и некоторыми игроками»

— Самый сложный момент в завершившемся для ЦСКА сезоне?

— Поражение в ответном матче четвертьфинала СЕХА-лиги от ставропольского «Виктора». Мы проделали очень сложную работу на групповом этапе. И чтобы так бездарно проиграть Ставрополю дома… Восемь мячей! Да мы самое крупное поражение от Чехова потерпели в моём первом сезоне минус семь, кажется. У меня есть своё мнение насчёт этой игры. Четвертьфинал так не играется.

Скажу честно, после того матча были неприятные разговоры и конфликты между мной и некоторыми игроками. Я провёл разбор полётов на очень-очень повышенных тонах. Был жёсткий разговор и для игроков. Это в какой-то степени сыграло свою роль в дальнейшем. Ситуация была непростой. Но со временем всё разрулили. Перед Кубком России была какая-то нервозность, но я уже видел, что игроки стали общаться между собой, обсуждать эпизоды и конкретные действия. Для тренера это самое главное. Я могу дать лишь общее направление, а решать ситуацию на площадке в любом случае парням.

Олег Ходьков Фото: ГК ЦСКА

— Не будь той взбучки и на площадке, и вне её, концовка сезона могла по-другому сложиться?

— Я так не думаю. Хотя толчок был мощный психологический, да. Я разговаривал на фактах, понял, что некоторые ребята совсем не в тот гандбол играют. Предупредил, что, если такое ещё случится, следующий день будет самым запоминающимся днём в их карьере. А что это будет, не знаю! Кто-то сделал выводы, а кто-то нет. Про нас писали, что всё дело в физике, но нельзя выиграть в Ставрополе семь мячей, а потом дома через четыре дня влететь восемь. Значит, дело было не в физике, а в чём-то другом. Мы можем проиграть и дома игру, но сделать это с разницей в восемь мячей не можем! Мы уступали Бресту, играли вничью с Питером, однако это другие команды по уровню мастерства.

На самом деле, всё не так просто, как кажется. Игрок пришёл не в том настроении, например, не работает на тренировке. Но ты получаешь заработную плату и должен работать, а не рассказывать что-то. Я сам был конфликтным игроком, однако тренер всегда прав. Он же всё видит и понимает. Если игрок не понимает требования тренера, то тренер должен решать, что с ним делать в дальнейшем. Это не конфликт, а рабочий момент. Такое случается не только в нашем клубе. Везде есть такие моменты. Когда ты поговорил с игроком и вы услышали друг друга, ситуация исчерпана.

— Вы ведёте себя в подобных ситуациях с игроками жёстче, чем Владимир Максимов?

— У Владимира Салмановича была другая тактика. Как-то на чемпионате мира он отправил меня бросать по пустым воротам. На неделю. Команда била, играла, а я по пустым воротам на тренировках бросал. Это был воспитательный процесс. Я его тоже усвоил. У каждого тренера разные подходы. Кто-то разговаривает один на один. Но в любом случае каждый получает от тренера по заслугам. У меня нет такого, что если я закусился с игроком, то дальше буду его игнорировать.

Проблем никаких нет, если он услышал меня, понял, что произошло, и я вижу это по тренировочному процессу. Есть контракт, и ты должен приходить и выполнять определённый объём работы, не более, всё. Личные отношения – это личные отношения. Эта вещь касается взаимосвязи тренера, игрока, команды, какие-то взаимоотношения могут и на команду влиять. В принципе, ещё раз, это рабочие моменты, которые каждый тренер разруливает по-своему.

Я не играю в закрытые игры, а вывожу игрока на диалог. Могу и выгнать с тренировки, если человек не выполняет условия какие-то. Такие моменты тоже случались, но в этом сезоне было уже поспокойнее.

«У меня проблем с мотивацией нет, и игроков, если нужно, заставлю»

— Ну вы тоже опыта набираетесь, сами уже матёрым тренером становитесь.

— У меня опыта… Я полтора года проработал в СКИФе и вот третий год в ЦСКА. Понятно, что у меня небольшой опыт. Ошибки тоже делаю, я их и признаю, и не стесняюсь в каких-то моментах сказать, если неправильно поступил. Это нормальное явление, так же, как игрок молодой начинает прогрессировать, так и тренер, если он хочет учиться. Нужно брать лучшее, перенимать опыт от тех тренеров, которые меня воспитывали. Я сам был не подарок. И выгоняли меня из сборной. Поэтому прекрасно тоже понимаю игроков, что они молодые, некоторые вспыльчивые, ещё опыта не хватает. Ничего страшного в этом нет.

Олег Ходьков Фото: ГК ЦСКА

— Забраться на вершину легче, чем удержаться. Вы и забрались с ЦСКА, и удержались. Какая дальше мотивация?

— Что касается мотивации, то Владимир Салманович ещё в те времена, когда я играл, зарядил по полной программе. Для нас не было вторых мест. Мы становились призёрами чемпионатов мира и Европы, но это никто за успех не считал, понимаете? Никто даже подумать не мог, что перед нами стоит задача попасть в топ-3 – только победа. Мы могли вообще в призёры не попасть, но кроме как о победе ни о чём не думали.

Что касается мотивации лично моей, то я в ЦСКА шёл, чтобы решать те же самые задачи. Никто про вторые места не заикался. Только победа. У меня проблем с мотивацией нет, и игроков, если нужно, заставлю (улыбается).

— Чего ждёте от предстоящего сезона?

— Он будет ещё интереснее и сложнее! ЦСКА, «Чеховские медведи», питерский «Зенит» – все хотят только побед.

— Вы же всё выиграли с ЦСКА, не задумывались о другом месте работы?

— Пока буду работать в ЦСКА, я всем доволен в клубе. Прошедший сезон стал первым по-настоящему удачным для меня как тренера. Только в СЕХА-лиге мы обязаны были выступить лучше, в «Финал четырёх» выходить.

— Хотите ЦСКА сделать таким же гегемоном, как «Чеховские медведи»?

— Я не думаю, что будет гегемония. «Пермские медведи» сильно укрепляются, «Зенит» сильно укрепляется. В нынешнем сезоне было видно, что зрительский интерес начинает усиливаться. Для нашего клуба это важно.

— Сейчас отдых?

— Устроим совместный банкет с игроками, а потом отпустим ребят в отпуска. У нас была договорённость с командой, что если побеждаем в чемпионате, то отпуск на неделю больше будет. В начале июля соберёмся и поедем на первый сбор в Кисловодск, начнём готовиться к сезону.