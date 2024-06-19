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Комментатора по самбо отстранили от работы на Играх БРИКС из-за некорректного высказывания

Комментатора по самбо отстранили от работы на Играх БРИКС из-за некорректного высказывания
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Комментатора по самбо Владимира Иваницкого отстранили от работы на Играх БРИКС из-за некорректного высказывания в эфире.

«Владимир не является штатным сотрудником нашего субхолдинга и привлекается на соревнования по единоборствам. К сожалению, несмотря на огромный опыт, Владимир позволил себе непозволительную форму выражения своих мыслей в рамках работы на Играх БРИКС — соревновании, в которое мы как федеральный спортивный канал вкладываем огромное количество финансовых, технических и творческих средств. Принято решение отстранить Владимира от дальнейшей работы на Играх БРИКС», — написал генеральный директор «Матч ТВ» Александр Тащин в своём телеграмм-канале.

Отметим, что Иваницкий сопроводил выход российского самбиста Кирилла Князькова словами о том, что он является «представителем русов» и посоветовал девушкам «брать его на заметку», подчеркнув при этом, что «всякие шмары нам не нужны».

Сам Князьков стал чемпионом Игр БРИКС в категории до 98 килограммов.

Напомним, Игры БРИКС продлятся до 24 июня, там выступят 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. При этом МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.

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