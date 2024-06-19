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ФСБР поддержала борцов, которые желают выступить на Олимпиаде-2024

ФСБР поддержала борцов, которые желают выступить на Олимпиаде-2024
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Исолнительный комитет Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) единогласным решением поддержал борцов, которые желают выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом заявил президент организации Михаил Мамиашвили.

«Спортсмены, которые получили приглашения, выразили желание участвовать в Олимпийских играх. На сегодняшний момент они отправили согласие о соблюдении хартии Международного олимпийского комитета и устава Всемирного антидопингового агентства. Члены исполкома сегодня наших спортсменов в этом единогласно поддержали, однако говорить о том, что наше участие в Олимпиаде окончательно подтверждено, ещё рано», — сказал Мамиашвили ТАСС.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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