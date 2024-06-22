По итогам 10 дней соревнований на Играх БРИКС Россия завоевала 250 золотых медалей

12 июня в Казани стартовали соревнования Игр БРИКС, по итогам 10 дней упорной борьбы Россия заработала 250 золотых медалей и занимает первую строчку в общем зачёте соревнований.

У России, помимо золотых, также 136 серебряных и 95 бронзовых медалей. На второй строчке белорусы — у них 55 золотых, 85 серебряных и 103 бронзовых медали. У сборной Китая 20 золотых, 24 серебряных и 18 бронзовых медалей.

Напомним, Игры БРИКС продлятся до 24 июня, там выступят 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. При этом МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.