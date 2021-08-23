«Больно смотреть». Российских лыжников разметали по асфальту на этапе Кубка мира

Этап Кубка мира по лыжероллерам в Отепя едва не стал роковым для мужской сборной России. Алексей Червоткин и Денис Спицов чудом избежали травм в коньковом масс-старте. Итальянец Франческо Беккис, пытавшийся пробраться на место повыше, внезапно просто свернул в толпу ехавших на огромной скорости коллег и опрокинул многих на асфальт. Его безрассудный манёвр не понял никто, даже соотечественники.

А сборная России едва не осталась без двух ведущих спортсменов перед стартом олимпийского сезона. Что это было со стороны итальянца?

Страйк на скорости в 60 км/ч

Инцидент случился на самой высокой скорости, которую спортсмены набрали на спуске. Большая группа выкатилась на равнинный участок и продолжала движение, не прибегая к помощи палок. Беккис, находившийся в середине этой группы, решил переместиться на более удобную позицию.

Он это и сделал, сместившись правее. Но затем решил вернуться в более удобный аэродинамический мешок, выбрал момент, когда ему показалось, что пространства достаточно, и… просто въехал в Дениса Спицова. Это столкновение на скорости почти 60 км/ч привело к массовому завалу, в котором пострадал и Алексей Червоткин.

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Беккис, который специализируется на лыжероллерных гонках, действовал неоправданно глупо. Он прекрасно понимал, к чему всё это может привести, и всё равно поехал наперерез всему пелотону. Увернуться от бешеного итальянца ни у кого никакой возможности не было. Спицов и Червоткин отделались ссадинами, хотя те, кто вставал на лыжероллеры и падал, понимают, что зачастую и это серьёзно осложняет и тренировочный процесс, и обычную жизнь.

Падения бывают разными

Последствия могли быть гораздо хуже. Примеров достаточно. Трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов фактически вынужден был завершить карьеру из-за тяжёлого перелома ноги в результате падения на летнем чемпионате России. Черезов восстановился, но на свой прежний уровень выйти уже не смог.

Александр Завьялов – в том же Отепя, кстати – в 1981-м упал так, что получил сложнейший перелом руки, которая в результате срослась неправильно. Из-за этого он едва не пропустил тот самый чемпионат мира – 1982 в Осло, когда советские лыжники в эстафете обыграли норвежцев, но обеим командам были вручены золотые медали. Завьялов в той эстафете был финишёром.

А совсем недавно произошла настоящая трагедия. 9 августа текущего года 16-летняя Динара Гаджиева после падения на лыжероллерной тренировке в Сарове впала в кому. Через шесть дней девушка, к сожалению, скончалась…

Во всех этих случаях спортсменам никто не мешал, так сложились обстоятельства. А Беккис в Отепя подверг опасности жизнь и здоровье как минимум десятка своих коллег, среди которых были не только те, кто специализируется на летних гонках, но и те, для кого это исключительно этап подготовки к зимнему сезону и не более того.

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Итальянец действовал неоправданно глупо и рискованно. Он извинился потом через «сториз» в «Инстаграме» перед всеми, кто пострадал от его действий, но с такими вещами нужно что-то делать. Хотя, например, руководитель комитета ФЛГР по лыжероллерам Павел Жестков отметил, что такие падения – неотъемлемая часть этапов Кубка мира, они повышают зрелищность. И призвал не клеймить Беккиса последними словами.

«… Друзья мои, в одну фразу я вложу всю суть своих мыслей:

Это, мать его, ЭТАП КУБКА МИРА…. Это не на прогулку приехали!!! Это спорт высших достижений, и падения тут случаются! Взять #tourdefrance 2021 завалы пелотона почти на каждом этапе. И это привлекает зрелищность… увы и ах… падения всегда = зрители.

Зная, как готовятся итальянцы, могу сказать, что нам далеко до их скоростной подготовки. Единицы отрабатывают тактическую и физическую борьбу в группе (а сейчас, пожалуй, уже никто и не отрабатывает). На видео видно, как щёлкают многие глазами и поднимаются на прямых ногах, что и приводит к неуправляемым падениям.

На сплетни многих о неадекватности Франческо Беккиса скажу лишь то, что знаю всю его семью лично, и там, уж поверьте, адекватности больше, чем у большинства «комментаторов» сего события…

Я никого не защищаю, я лишь хочу адекватности в выражениях, и, как показывает практика, на неконструктивное хамство способны больше, чем на дипломатичность…» – написал Жестков в своём «инстаграме».

«Это полное безумие»

Падения повышают зрелищность? Безусловно. Так же, как и аварии в автогонках. Когда на этапе Формулы-1 столкнулись Льюис Хэмилтон с Максом Ферстаппеном, это событие обсуждалось круче любых олимпийских подвигов.

Но с такими падениями не стоит ждать в будущем участия в летних соревнованиях главных лыжных звёзд, таких как Александр Большунов, Наталья Непряева, Червоткин и Спицов. А ведь и Большунов, и Непряева хотят поучаствовать в чемпионате мира по лыжероллерам в середине сентября в Валь-ди-Фьемме.

Зачем рисковать, особенно в олимпийский сезон, если никто не принимает меры против безумных манёвров?

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А уж понять логику итальянца невозможно. Ладно бы были просветы в группе лидеров, когда можно безопасно вклиниться и занять другую позицию. Но ехать наперерез плотной группе – это непрофессионализм и неуважение к другим.

«Ужасный завал. На это просто больно смотреть. Хотел бы я знать, о чём думал тот, кто проделал этот опасный манёвр. Если ему показалось, что там было место, то это полное безумие. А если нет – то это просто-напросто подкат. Нет сомнений, что это опасно. Видно, что многие из упавших сильно ударились», — прокомментировал инцидент трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо.

Беккису ещё повезло, что с ним не разобрались «по-пацански». Итальянца дисквалифицировали, но по-хорошему на него надо бы наложить штраф за неспортивное поведение и заставить оплатить лечение всех получивших травмы коллег. Чтобы в будущем таких ситуаций не повторялось. И привлекать зрителей нужно всё-таки другими способами, не сказывающимися на здоровье участников.