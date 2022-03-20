Олимпийский чемпион бежал по трассе на одной лыже. Впрочем, это далеко не единственное, чем запомнились соревнования.

И без Кубка мира весело. Лыжник Спицов невольно устроил шоу на турнире в Кирово-Чепецке

Лыжных соревнований «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке изначально не было в календаре. Но как же здорово, что они состоялись. Только на наших стартах можно увидеть, как олимпийский чемпион несколько километров едет на одной лыже из-за сломанного ботинка, как на старт многоэтапных соревнований выходит спортсмен, пропустивший одну гонку, а в спринте в четвертьфиналах стартуют по два человека.

Это ни в коем случае не претензия, ведь именно такие моменты сделали соревнования запоминающимися. В российских лыжах и без Кубка мира весело.

Преимущество Непряевой и «укус» Истоминой

Олимпийская чемпионка, обладательница Кубка мира Наталья Непряева в женской части соревнований была безоговорочным фаворитом. Она подтвердила свой класс, выиграв спринт и классическую гонку преследования (хотя по чистому времени и уступила Екатерине Смирновой).

«Сейчас не то состояние, что было на этапах Кубка мира, но в принципе нормально. Чувствуется сильная усталость, но остался один чемпионат России, дотянем как-нибудь», — сказала Непряева после завершения соревнований.

Кстати, Наталья потерпела неожиданное поражение от Марии Истоминой в коньковой разделке на 10 км.

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«Когда лидеров кто-то кусает, это всегда хорошо. Я надеюсь, что Наташа Непряева просто экономила силы. Впереди ведь чемпионат России, где ей предстоит бежать все гонки. Эти соревнования изначально не планировались, но они были нужны для того, чтобы спортсмены, что называется, «подёргались» и не теряли форму. Хорошо, что мы смогли их организовать», — рассказала президент ФЛГР и главный тренер сборной России Елена Вяльбе в эфире трансляции соревнований.

Истомина по итогам мини-тура стала второй, Смирнова – третьей.

Сломанный ботинок и одна лыжа Спицова

Самым ярким моментом мужских гонок стало шоу в исполнении Дениса Спицова.

По ходу классической гонки преследования у него сломался ботинок. Точнее, крепление ботинка. Просто так на трассе не переобуешься. И Спицову пришлось бежать как минимум пару километров на одной лыже, а вторую держать в руках.

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До этого форс-мажора Денис шёл в группе лидеров, но, конечно, тут же откатился далеко и на призы претендовать уже не мог. Впрочем, это не главное. Даже в такой ситуации Спицов добежал до стадиона, завершив круг в 5 км, а затем переобулся и продолжил гонку. Да, он стал восьмым, но какой характер Денис проявил!

Ради Большунова нарушили правила, и это справедливо

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов был главной звездой соревнований, конечно.

Он мог бы спокойно тренироваться и дома готовиться к чемпионату России, но Александр приехал в Кирово-Чепецк. Пожаловался, правда, что переезды отнимают много сил. В спринте ему как раз на финише сил и не хватило – Большунов уступил Глебу Ретивых и Александру Терентьеву.

Вообще, четвертьфиналы в спринте превратились в клоунаду. Изначально ведь в стартовых протоколах было немного спортсменов, и самым логичным решением было бы не четвертьфиналы проводить, а в квалификации отобрать по 12 спортсменов и провести полуфиналы, но… В итоге забеги на выбывание состояли даже из двух участников, которым нужно было всего лишь доехать до финиша.

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Но с полуфиналов шла жаркая борьба.

Большунов же, заняв третье место в спринте, затем пропустил коньковую разделку. Были уважительные причины.

Он вернулся к классической гонке преследования, проявив огромное уважение к болельщикам. По правилам, в многоэтапных соревнованиях спортсмен, получивший в протоколе не «дисквалификация», а «не стартовал», к следующей гонке не допускается. И в Кубке мира Александра бы на последнюю гонку не пустили.

Но, учитывая статус соревнований, статус самого Большунова, причины, по которым он отсутствовал, и тоже проявив уважение к болельщикам, жюри заменило снятие с соревнований на штраф в 3 минуты. И это справедливо.

Болельщики, заполнившие трибуны, вновь получили возможность пообщаться с лыжным королём. Кстати, по чистому времени Большунов пасьют выиграл, но в мини-туре стал только шестым.

Дерзкий юниор, который никого не боится

Победителем мужской части соревнований стал Илья Порошкин, третье место занял Илья Семиков. А вот вторым стал дерзкий юниор Савелий Коростелёв, один из героев молодёжного чемпионата мира, который состоялся в Норвегии в конце февраля.

18-летний лыжник уже сейчас не боится бросать вызов взрослым соперникам. Он великолепно выглядел в спринте, став пятым, до последних метров дистанции боролся с Порошкиным в коньковой разделке, проиграв три секунды, и бился с более опытным соперником в пасьюте, отстав лишь на последнем круге.

Но Савелий сумел сохранить второе место, что в такой конкуренции очень здорово. Он готов пошуметь и на чемпионате России.