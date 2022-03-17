Острая борьба Терентьева, Ретивых и Большунова на финише спринта. Видео

В Кирово-Чепецке на соревнованиях «Олимпийцы России» завершился мужской спринт. Гонка получилась остросюжетной, а развязка наступила на самом финише. Победителем стал Глеб Ретивых, который опередил Александра Терентьева всего на 0,05 секунды. Лучшего определили с помощью фотофиниша.

До конца за победу боролся и Александр Большунов. Он в итоге стал третьим.

Напомним, российских лыжников отстранили от международных соревнований. Из-за этого они участвуют во внутренних турнирах.

Видео можно посмотреть в группе «На Лыжи» «Вконтакте».

Всероссийские соревнования «Олимпийцы России». Кирово-Чепецк. Мужчины. Спринт. Финал

1. Глеб Ретивых — 3.58,18.

2. Александр Терентьев +0,05.

3. Александр Большунов +0,42.

4. Сергей Ардашев +7,82.

5. Савелий Коростелёв +9,09.

6. Андрей Кузнецов +10,98.



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