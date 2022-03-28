Хрустальный глобус для Непряевой уже в России. Совсем скоро его вручат нашей чемпионке

После отстранения российских лыжников от соревнований у наших болельщиков возникли серьёзные опасения. А наградят ли традиционным большим хрустальным глобусом Наталью Непряеву, которая, даже пропустив последние гонки сезона, гарантировала себе первое место в общем зачёте?
Международная федерация успокаивала – да, мол, трофей перешлём. Но пока у Натальи нет глобуса в руках, её поклонники могли поволноваться.
На днях всех успокоила Елена Вяльбе. Трофей для Натальи Непряевой, а также малый глобус для Александра Терентьева, ставшего первым в истории наших лыж победителем молодёжного зачёта Кубка мира, уже в России. Совсем скоро их привезут на чемпионат России в Сыктывкар, где в рамках почётной церемонии наградят лучших лыжников планеты.
«Хрустальные глобусы уже давно в России. Надеюсь, что Тюмень до конца чемпионата России успеет прислать их в Сыктывкар, потому что мы не имели права делать самостоятельно какие-то шаги, пока FIS не попросила тюменских организаторов прислать их на чемпионат России, предварительно узнав, можем ли мы их здесь торжественно вручить. Я как член совета FIS имею полное право их вручить. И думаю, это будет не менее торжественно, чем если бы это было на финале Кубка мира», – заметила на днях Елена Вяльбе.
Так что церемонию вручения можно ожидать уже в ближайшие дни на чемпионате России в Сыктывкаре. А пока мы ждём, можно вспомнить, что же вообще такое этот «Глобус», когда он появился и кто из России его выигрывал.
Статуэтка за $ 5 тысяч
Первые хрустальные награды на соревнованиях Международной лыжной федерации (FIS) появились в 1987 году. С тех пор внешний вид и технические характеристики всех хрустальных трофеев, вручаемых FIS в разных видах спорта, не меняются – эту традицию в организации чтут. Глобусы, которые вручаются сейчас, даже в мелких деталях повторяют награды конца 80-х.
Каждая награда изготавливается вручную. Глобусы выдуваются из стекла при температуре 1200 градусов. После десятичасового охлаждения мастера гравируют их по секретной технологии изготовителя и наносят специальный дизайн, логотип FIS и название дисциплины.
Трофеи, как правило, отправляются на последний этап Кубка мира, где в ходе торжественной церемонии вручаются лучшим лыжникам сезона.
Все хрустальные глобусы изготавливаются в немецком городе Боденмайс стеклодувной мастерской JOSKA. Вес большого трофея составляет 7,4 кг, его высота – 46 см. Малый глобус повторяет дизайн большого, но почти вдвое отличается по весу и размеру – 3,2 кг при 26 см в высоту.
Сам глобус, кстати, довольно дорого стоит. Несколько лет назад стоимость большого глобуса оценивали примерно в $ 5400, малого – в $ 2700.
Фото: РИА Новости
Но не стоит забывать, что, помимо хрустальных статуэток по итогам сезона, лыжники получают призовые от FIS. Всего за сезон-2021/2022 на соревнованиях FIS российские лыжники заработали 375 850 швейцарских франков или $ 402 000. Из них призовые лыжниц составили $ 164 тыс., а призовые мужчин – $ 238 тыс. Самые большие призовые по итогам сезона у Натальи Непряевой – почти $ 128 тыс. Александр Большунов заработал почти $ 80 000.
Елена Вяльбе – лучшая в стране
Впервые Кубок мира по лыжным гонкам был проведён в сезоне-1981/1982. Всего советские и российские лыжники 14 раз выигрывали общий зачёт турнира.
Десять побед, с учётом достижения Натальи Непряевой, одержали российские лыжницы. Из них пять – у Елены Вяльбе. Ещё два «Глобуса» выиграла Лариса Лазутина, а по одному – Любовь Егорова и Юлия Чепалова.
Мужчины четыре раза становились победителями общего зачёта Кубка мира.
Первым в истории победителем из нашей страны стал Александр Завьялов в сезоне-1982/1983. Обладателем «Большого хрустального глобуса» из СССР также становился Владимир Смирнов, возглавивший общий зачёт Кубка мира в сезоне-1990/1991. Через два года он выиграл ещё один «Большой хрустальный глобус», но уже в составе команды Казахстана.
Первым из россиян БХГ выиграл Александр Большунов в сезоне-2019/2020, в следующем сезоне он повторил свой успех и привёз в Россию второй хрустальный глобус за победу в общем зачёте Кубка мира.
«Малых глобусов» у российских лыжников было семь. Все они были добыты в зачёте дистанционных гонок. Трофеи добывали Елена Вяльбе, Лариса Лазутина, Юлия Чепалова, Александр Легков и Александр Большунов. Последний добыл три трофея подряд — с 2019-го по 2021-й.
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