Лучший в мире молодой лыжник – из России. Терентьеву пора доминировать и среди взрослых

В завершившемся сезоне Александр обыграл Клебо в спринте и с большим отрывом выиграл молодёжный зачёт Кубка мира.

Российский лыжник Александр Терентьев выиграл общий зачёт Кубка мира среди спортсменов до 23 лет. Наш спринтер очень ярко начал сезон, обыграв в стиле Клебо самого Йоханнеса, затем последовал небольшой спад, но на Олимпиаде Терентьев завоевал две бронзы. Его отрыв от преследователей наверняка был бы ещё солиднее, но Александр, как и вся сборная России, пропустил последние этапы Кубка мира.

Ему пора уже доминировать и среди взрослых.

Победа над Клебо и серебро в эстафете

Терентьев в завершившемся сезоне одержал одну из самых ярких и доминирующих побед в лыжных гонках. В финской Руке он разгромил в финале классического спринта Йоханнеса Клебо, при этом ещё и выиграв квалификацию. Готовность Александра не вызывала никаких сомнений, он вообще предстал другим спортсменом, нежели раньше. Прежде всего, более уверенным в собственных силах.

Но повторить этот успех Терентьеву не удалось. Где-то Александр ошибался тактически, где-то ему элементарно не везло, где-то в прямом смысле слова под ноги бросались соперники. Хотя ещё один раз на пьедестал после гонки Кубка мира он поднялся. Это случилось в Лиллехаммере. В эстафете российская команда, за которую бежал Терентьев, стала второй. А мужские (и женские) эстафеты приносят очки и в личный зачёт.

Коронавирус и две олимпийские бронзы

К Олимпиаде Терентьев вместе с остальными спортсменами группы Юрия Бородавко готовился в Италии, где подхватил коронавирус. Из-за этого Александр остался в Италии вместе с тренером, когда вся остальная команда отправилась в Пекин.

Терентьев смог подойти к Играм практически в оптимальном состоянии, несмотря на все сложности. И взял в Пекине две бронзы – в личном и командном спринтах. Интересно, что личную бронзу он выгрыз в «коньке», тогда как его коронка и любимый стиль – «классика». Могло быть лучше? Да, такое можно сказать всегда, если это не первое место.

Александр на Олимпиаде был очень доволен выступлением. Ещё бы. Две бронзовые медали в 22 года – классный результат и отличная площадка для движения вперёд.

К Терентьеву и близко никто не подобрался

В общем зачёте Кубка мира Александр набрал 330 очков. У занявшего второе место в молодёжной категории немца Фридриха Моха – 213 баллов. Третьим стал швед Вильям Поромаа, на счету которого 162 очка.

И только эти три лыжника из категории U23 смогли в завершившемся сезоне взобраться на взрослый пьедестал. У Терентьева – золото и эстафетное серебро, у Моха и Поромаа – по бронзе в дистанционных гонках. При этом россиянин, как и вся наша сборная, пропустил заключительные этапы Кубка мира.

Теперь главный вопрос – сможет ли Александр закрепиться в числе сильнейших спринтеров мира и феерить среди взрослых не в отдельно взятой гонке, а регулярно? Если, конечно, сборную России допустят до выступления на Кубке мира в каком-либо качестве.

Кажется, физически Терентьев к этому готов. Осталось только стать ещё увереннее и где-то даже наглее.