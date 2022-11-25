«Хватит обвинений, нам нужна поддержка». Крик души Александра Большунова

Лучший лыжник мира откровенно высказался на самые громкие темы – об отстранении россиян и конфликте на Украине.

В день старта Кубка мира по лыжным гонкам норвежский телеканал TV2 выпустил интервью с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым, который, как и все российские спортсмены, не сможет принять участие в международных соревнованиях, в том числе и в чемпионате мира. Большунов откровенно высказался на самые громкие темы.

«Поставьте себя на наше место»

Большунов призвал соперников поставить себя на место российских лыжников и попробовать отреагировать на это.

«Я, конечно, разочарован тем, что мы не сможем принять участие в Кубке мира и чемпионате мира в Планице. Лыжники, которые сейчас соревнуются на Кубке мира, могли бы, пожалуй, поставить себя на наше место. Мне бы хотелось посмотреть, как они отреагируют, — сказал лидер сборной России.

— Медали на Кубке мира, конечно, будут разыгрываться без борьбы. Стоит только посмотреть на результаты прошлой зимы. Конечно, я часто думаю о том, что мне не удастся побороться за медали чемпионата мира. Тот факт, что мы, российские спортсмены, в это же время будем бегать дома, трудно принять. Когда мы вновь встретимся с Клебо? Не знаю».

Александр Большунов Фото: РИА Новости

«Хватит обвинять нас во всём»

Большунов, который редко так откровенно говорит на подобные темы, обратился не только к спортсменам.

«Люди на Западе должны перестать во всём обвинять нас, россиян. Нам, напротив, нужна поддержка. Спорт – это мир, спорт должен объединять людей, и ничего больше», – сказал Александр.

«Виноваты все государства, вовлечённые в конфликт»

Очевидно, что на душе у лучшего лыжника мира просто накипело. Потому что он не стал скрывать и своего отношения к конфликту на Украине.

«Если говорить о ситуации, которая сложилась сейчас в мире, то я считаю, что виноваты все государства, вовлечённые в конфликт. Это должно прекратиться, мировые лидеры должны сесть за стол переговоров и договориться о дальнейших действиях. Не думаю, что это произойдет сейчас, но надеюсь, что скоро», – резюмировал Большунов.

Громкие слова от Александра. Интересно, могут ли они на что-то повлиять? И кто его услышит?